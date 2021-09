NASA podporuje programy vesmírného turismu, sama se zapojí

Inspiration4 odstartovala prostřednictvím rakety Falcon 9 s lodí Crew Dragon z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě, jehož ředitelka Janet Petro mluví o začátku nové éry průzkumu vesmíru. Dle ní se do různých komerčních programů řadí již více než 90 soukromých firem a jejich počet stále roste.

Bill Nelson (NASA Administrator) také uvedl, že vypuštění mise Inspiration4, ačkoliv sama není dílem NASA, je výsledek i investic této agentury, mezi něž můžeme počítat rovněž Commercial Crew Program. Ostatně právě především pro ten připravila firma SpaceX své lodi Crew Dragon a své si chystá také Boeing, jehož Starliner má ovšem stále potíže

Dle Nelsona se také NASA chystá být jedním z mnoha zákazníků komerčních programů soukromých firem a sám je potěšen, že mise Inspiration4 ukázala rostoucí zájem o takové služby. My můžeme také dodat, že NASA už v podstatě je zákazník v těchto programech, a to hned první, neboť právě s jejími astronauty startoval Crew Dragon, když nesl první lidskou posádku.

NASA také zajistila podporu mise Inspiration4, která ostatně startovala z její základny, kde si SpaceX platí příslušné služby a vedle toho byla využita také síť Near Space Network. Ale co plánuje do budoucna ohledně soukromých letů do vesmíru?

Jednak je tu ujednání s firmou Axiom Space, a to ohledně pobytu prvních výletníků na palubě Mezinárodní vesmírné stanice (mise Ax-1). To je plánováno nejdříve na leden příštího roku, přičemž zákazníci si pobudou na stanici celkem osm dní a poletí pochopitelně v lodi Crew Dragon.

NASA také už zvažuje další dvě podobné mise s vesmírnými turisty, které by se mohly uskutečnit v letech 2022 a 2023. Vedle toho ale také chce už vybrat firmy pro první fázi vývoje "komerčních destinací na nízké orbitě", čili prostě a jednoduše výletnických vesmírných stanic. A i v tomto případě agentura plánuje, že se sama stane zákazníkem těchto firem, neboť bude potřebovat nepřetržitě dvě místa pro cvičení svých astronautů. Jedná se tu o Commercial Low-Earth Orbit Development Program zařazený pod Johnsonovo vesmírné středisko v Houstonu a firmy mají možnost si ve dvou kolech rozdělit 300 a 400 milionů dolarů.





