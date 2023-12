Brothers: A Tale of Two Sons: v únoru 2024 vyjde remake využívající Unreal Engine 5

Brothers: A Tale of the Two Sons původně vyšla už v roce 2013 od vývojářů Starbreeze Studios, vydavatelem byla společnost 505 Games. Tehdejší verze využívala Unreal Engine 3 a byla zajímavá především svým herním konceptem, jelikož šlo o příběh dvou bratrů Naia a Naiee, které jsme mohli ovládat naráz pomocí dvojice analogových páček (thumbsticků) na gamepadu.

28. února 2024 a bude jej mít na svědomí italské vývojářské studio Avantgarden (dřívější Ovosonico), kteří mají za sebou hry Unreal Engine 5, takže po technologické stránce půjde o velký posun kupředu, jak je vidět i z jeho traileru: Vydavatel 505 Games teď v rámci akce The Game Awards 2023 oznámil remake této hry, který by měl vyjíta bude jej mít na svědomí italské vývojářské studio(dřívější Ovosonico), kteří mají za sebou hry Last Day of June a Musaraki Baby (ta vyšla jen pro PS Vita). Dále se dozvídáme, že remake bude využívat moderní, takže po technologické stránce půjde o velký posun kupředu, jak je vidět i z jeho traileru:

Zde se můžete pro srovnání podívat na trailer k originální verzi z roku 2013: