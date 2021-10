Brzdí bezpečnostní funkce Windows 11 herní výkon? Nejde jen o VBS

PC Gamer shledal , že dopad zapnuté funkce Virtualization-Based Security (VBS) ve Windows 11 může být velice výrazný, čili že srazí snímkovací frekvenci ve hrách až o 28 procent. V některých hrách by ale nemusel být téměř patrný a samozřejmě záleží především na tom, zda budeme mít VBS vůbec zapnutou, což je prý záležitost především přeinstalovaného systému na nových počítačích nebo také upgradu z Windows 10 verze Enterprise.

Své testy nyní provedl Tom's Hardware s využitím různých platforem od Intelu a AMD a pokud bychom měli učinit rychlý závěr, pak ten zní, že dopad VBS na výkon tu je, ale není tak velký, jak by mohly naznačovat testy serveru PC Gamer.

VBS slouží pro zastřešení dalších bezpečnostních funkcí, a to využitím hardwarové virtualizace pro vytvoření zabezpečeného prostoru v paměti, který pak využívají funkce jako Trusted Platform Modules (TPM) a Hypervisor-Protected Code Integrity (HVCI). Microsoft doporučil OEM výrobcům aktivovat VBS už dříve v rámci Windows 10 verze 1903, ovšem nyní doporučuje zároveň i využití HVCI pro další ochranu proti malwaru. A zde se nám to začíná trošku zamotávat.

HVCI/Memory Integrity může mít ještě vyšší negativní dopad na výkon než VBS, ovšem pro to je tu lék v podobě MBEC (Mode Based Execution Control), který má tento dopad zmírnit. MBEC přitom vyžaduje podporu hardwaru, a to konkrétně moderní procesor (7. gen. Core a Zen 2). A dle testů servery THW dokáže MBEC zařídit, aby byl dopad HVCI na výkon zanedbatelný, čili pak už jen zůstává téměř jen to, co si vezme VBS.

Microsoft sám doporučuje , aby byla funkce HVCI deaktivována na počítačích, které jsou "citlivé na výkon", čili například herní PC a doporučuje testovat její dopady. Výrobci počítačů by také měli dostat možnost ve svých modelech VBS a HVCI nezapínat, pokud jde právě třeba o herní PC. Vyjádřila se už firma MSI, která ve svých modelech HVCI neaktivuje.

Jaký je ale dopad těchto funkcí na výkon moderních PC? Je třeba upozornit, že se testovaly pouze modely, které zároveň podporují MBEC, čili v takovém případě by měl být dopad HVCI na výkon jen minimální.



Core i7-11700K Core i7-10700K Ryzen 7 5800X Ryzen 7 3800X VBS -4,9% -5% -4% -4,1% HVCI -5,6% -5,7% -3,3% -4,1%



Tabulka ukazuje průměrný propad snímkovací frekvence v testovaných hrách, který se motá kolem pěti procent. To rozhodně není tak hrozné, jak ukazovaly testy PC Gameru, ale také nejde o zanedbatelné hodnoty. Škoda jen, že se netestovalo i na starších procesorech, nicméně ty ale stejně nebudou systémem Windows 11 podporovány, a zde tak můžeme vidět i jeden z důvodů.

Do testů na THW se přitom dostal i Shadow of the Tomb Raider, kde v testech PC Gameru sestava ztratila 28 procent výkonu a zde to bylo přinejhorším 7,2 % s procesorem Core i7-10700K. Otázka je, proč to bylo v předchozích testech tak odlišné, když i v nich bylo využito CPU Core i7-10700K.

V každém případě dané funkce nemají být na herních PC zapnuty a pokud budou, uživatel má možnost je deaktivovat.



Ceny souvisejících / podobných produktů: