Budou ceny desek a karet pod tlakem kvůli dražším měděným fóliím?

Jde tu tak v prvé řadě o cenu mědi, která však vzrostla už dávno, ovšem zde nám jde především o měď v podobě rolí tenkých fólií, z nichž se vyrábí CCL (Copper-Clad Laminate) a pak i výsledné plošné spoje (PCB). Dle Digitimes (via THW ) výrobci pociťují právě nedostatek zmíněných fólií, což tak pochopitelně může přinést vyšší ceny tvořených produktů.

Na cenu měděných fólií má vliv vedle samotné mědi také cena energií a právě kvůli kombinaci těchto faktorů se fólie nyní prodávají o 35 % dráž v porovnání s koncem minulého roku. A pak je zřejmé, že tento nárůst cen se projeví zvláště v produktech, které využívají vícevrstvé plošné spoje a to jsou zvláště základní desky a grafické karty a pak i další výkonná elektronika jako moderní herní konzole, apod.

Každé PCB se tak skládá z několika CCL, čili substrátových desek pokrytých měděnými fóliemi tlustými typicky jen 0,035 mm (35µm, čili 1 oz vrstvy mědi (1 unce na čtvereční stopu)). Dle kalkulátoru na smicopper.com tak CCL v rozměrech ATX desky (305 x 244 mm) může nést přes 20 gramů mědi, přičemž základní desky by tak mohly ve výsledku obsahovat mezi 150 a 200 gramy mědi.

THW dále vypočítává, že na osmivrstvé PCB o velikosti ATX může vzhledem k cenám rolí padnout část měděné role v ceně 54 dolarů, ale to je výpočet, který opravdu nelze brát vážně a my si vystačíme prostě s tím, že ceny mědi v potřebné podobě pro PCB rostou a nepůjde o zanedbatelnou položku. Ostatně ani prosté cuprexitové jednovrstvé a jednostranné plošné spoje pro amatérské projekty už nejsou zrovna levné.

Výrobci desek, karet a jiného hardwaru ale mají řadu možností, díky nimž se zvýšení cen výroby PCB nemusí na koncovém trhu projevit. A stačí se také podívat na vývoj cen desek, který na rozdíl od jiného hardwaru rozhodně neukazuje na to, že by se v tomto roce obecně zdražovalo, ale ono se kvůli měděným fóliím zdražovat v podstatě ještě ani nemohlo. Dle informací od Digitimes totiž ke zvýšení cen PCB může teprve dojít, neboť čínští výrobci CCL se mají teprve chystat promítnout vyšší ceny měděných fólií v cenách vlastních produktů, a to na začátku příštího roku a o dalším zdražování mluví ještě samotní výrobci fólií.

Dá se tak říci, že tato vlna zdražování ještě k výrobcům desek a karet vůbec nemusela dospět a pokud dospěje, je otázka, zda se projeví na koncových cenách na trhu. Cena mědi přitom letos dosáhla vrcholu během léta, ale od té doby již neroste a naopak se trošku snížila, ovšem nyní se v Číně řeší spíše spotřeba energie a její rostoucí ceny.

