CALB představil baterii Li-Ion LFP s životností na 15.000 cyklů a 25 let

CALB, která hovoří také o životnosti na 15.000 cyklů u svého nového 314Ah článku Li-Ion LFP. Mezi akumulátory Li-Ion patří LFP (LiFePO4) mezi ty s nejvyšší životností, překonávají je jen Li-Ion LTO. Nejméně se setkáváme s životností na cca 2000 cyklů, takovým standardem je zhruba 4000 cyklů (to je např. pro potřeby elektromobilů více než dostatečné), ale jsou i takové, které se pohybují už v nízkých pěticiferných číslech. Např. nedávno představila společnost Ampace akumulátory Kunlun , kde slibuje 15.000 cyklů, a nyní tu mám čínskou společnost, která hovoří také ou svého nového

Zde je ale potřeba si dávat pozor. CALB zde používá hranici životnosti stanovenou na 70 % SoH (State of Health), kterých má dosáhnout po oněch 15 tisících cyklech. V případě Kunlunu toto [70 % SoH] platí až po 20 tisících cyklech a jeho 15 tisíc se vztahuje k 80% SoH. I tak je to ale ze strany firmy CALB působivý výsledek, navíc prvních 1000 cyklů nedojde dle výrobce k žádnému snížení. Proti předchozí generaci 280Ah článku se tak životnost zvyšuje o více než 85 % (tolik říká prezentace společnosti k novince, technické údaje původního 280Ah článku ale hovoří o 9000 cyklech, tedy "jen" o 67% navýšení u novinky). To znamená, že by akumulátory měly dosáhnout životnosti až na 25 let, tedy na čtvrt století. Zvýšila se také kapacita akumulátoru, která vzrostla z 280 Ah na již zmíněných 314 Ah. A aby těch zlepšení nebylo málo, o 1,5 procentního bodu se také zvýšila efektivita uložení energie, a to na 96 % (RTE: Round Trip Efficiency).