Call of Duty: Modern Warfare III lze hrát do pondělí 18. prosince zdarma

Letošní díl ze série Call of Duty: Modern Warfare III mají na svědomí vývojáři ze Sledgehammer Games, do jejichž dřívější produkce patří CoD: Vanguard (2021), CoD: WWII (2017), CoD: Advanced Warfare (2014) a CoD: Modern Warfare 3 (2011, na této hře se podíleli i vývojáři z Infinity Ward).

Pokud zatím Call of Duty: Modern Warfare III nemáte koupený, ale říkali jste si, že byste si jej rádi vyzkoušeli, máte teď ideální příležitost, protože až do pondělí2023 do 19:00 si jej můžete na platformách Steam Battle.net zahrát zdarma (případně koupit základní verzi s 30% slevou za €48,99) a vyzkoušet si následující multiplayer režimy a mapy:

Součástí aktuální možnosti hrát zdarma tak není kampaň pro jednoho hráče. Často se objevují komentáře, že v posledních letech se kupují nové díly CoD jen kvůli multiplayeru (např. u CoD: Black Ops 4 z roku 2018 kampaň nebyla vůbec). Nicméně každého zajímá a baví něco jiného a faktem je, že i v dnešní době je skupina hráčů, kteří si nové díly CoD kupují kvůli tomu, aby si zahráli novou kampaň, která by nabízela solidní akční gameplay v kombinaci s filmovým zážitkem. A pro takové hráče může být vedlejší právě multiplayer, který si třeba občas pustí, ale už nemusí být tím rozhodujícím faktorem pro nákup nového dílu.

Letošní kampaň se skládá ze 14 misí, nicméně 6 z nich je typu "Open Combat Missions", které svým charakterem odpovídají spíše multiplayer režimu Warzone, takže o nějakém filmovém zážitku se v jejich případě nedá mluvit. A druhá věc je doba, za kterou se dá letošní kampaň dohrát, jelikož jde pouze o, což je nezvykle málo. Toho se mimochodem v rámci akce The Game Awards 2023 chytil i herec Christopher Judge (jenž daboval Kratose ve 2 nejnovějších dílech God of War od PlayStation Studios) a zavtipkoval si na účet vývojářů Call of Duty, když prohlásil, že jeho loňská 8minutová řeč byla delší než letošní kampaň Call of Duty: