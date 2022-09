CarbonCapture chce ve Wyomingu zachytávat 5 Mt CO2 ročně

2 ze vzduchu a ukládat ho v jiné formě. Ve většině případů jde o injektáž do podloží, kde zmineralizuje a mizí tak z ovzduší (využít se ale dá i pro výrobu syntetických paliv nebo třeba nízkoemisního betonu). Takových projektů se objevuje čím dál více, několik z nich se např. buduje, nebo už je CarbonCapture, který chce ve spolupráci se společností Frontier Carbon Solutions vybudovat obří Project Bison ve Wyomingu v USA. V tomto případě půjde o modulární systém tvořený soustavou kontejnerů, které se budou postupně zapojovat s tím, jak je společnost bude zvládat vyrábět.

DAC (Direct Air Capture) je technologií, jejímž účelem je odchytávat COze vzduchu a ukládat ho v jiné formě. Ve většině případů jde o injektáž do podloží, kde zmineralizuje a mizí tak z ovzduší (využít se ale dá i pro výrobu syntetických paliv nebo třeba nízkoemisního betonu). Takových projektů se objevuje čím dál více, několik z nich se např. buduje, nebo už je v provozu i v Evropě . Dalším podobným systémem je, který chce ve spolupráci se společnostívybudovat obříve Wyomingu v USA. V tomto případě půjde o modulární systém tvořený soustavou kontejnerů, které se budou postupně zapojovat s tím, jak je společnost bude zvládat vyrábět.

V 1. fázi (2023-2024) by zařízení mělo zvládat odstranit 10 tisíc tun CO2 ročně, 2. fáze (2025-2026) navýší kapacitu na 200 tisíc tun, 3. fáze (2027-2028) na megatunu a poslední 4. fáze (do roku 2030) by měla kapacitu systému dostat až na 5 megatun ročně. Abychom si to dokázali dát do kontextu, je to ekvivalentu 31 miliardám ujetých km benzinovým vozem se spotřebou 7 litrů na 100 km. Ujede-li auto 12 tisíc km ročně, mělo by to odstranit emise CO2 zhruba 2,5 milionu takových vozů (necelá polovina vozového parku ČR).

To zní sice hezky, ale tyto projekty obvykle vzbuzují také nemalou míru kontroverze. Jednou otázkou je, kolik emisí vyprodukuje samotná výroba kontejneru, a jaký je poměr těchto emisí k těm, které za svou životnost odstraní. Musí se také něčím napájet, a přestože jde o energii z obnovitelných zdrojů, i ty svou výrobou znamenají nějaké emise, které by bylo potřeba připočítat. Jak si v tomto nový projekt stojí, bohužel nevíme.

Navíc nejde o levnou legraci, odstranění jedné tuny CO2 totiž nyní vychází na 600-700 USD, do konce desetiletí by ale cena měla spadnout na 250 USD. Nový zákon Inflation Reduction Act nicméně v USA vlil podobným projektům krev do žil, neboť odstranil požadavek na minimální velikost projektu (prodejem povolenek může vydělávat od prvního provozního kontejneru) a také zvýšil cenu kreditu na 180 USD za tunu.