CATL představuje výměnné akumulátory Qiji pro trucky s životností na 15.000 cyklů

Elektromobily NIO mají možnost rychlých výměn vybitých akumulátorů za nabité na výměnných stanicích. Těch je po celém světě více než 1400 a dokonce už i v Evropě jich máme 16. Společnost CATL, která vyvíjí akumulátory, přichází s vlastním modulárním řešením, které by mělo přinést výměnné akumulátory pro nákladní vozy. Projekt se jmenuje Qiji Energy a měl by zajistit možnost rychlého "doplnění" energie, aniž by nákladní vůz musel stát na nabíječce.

Idea je taková, že by nákladní vozy měly jeden až tři moduly, kde každý z nich pojme 171 kWh energie (celkově by tak mohly mít až 513 kWh). V případě potřeby by pak mohl zajet na stanici, kde mu budou rychle vyměněny. CATL představil celý ekosystém, tedy nejen stanice a baterie, ale také cloudovou platformu, která by měla řidičům umožnit bezproblémový provoz a plánování výměn.

Použity jsou články LFP 3. generace, ty tedy mají proti NCM a podobným menší energetickou hustotu (při stejném množství energie jsou těžší). Lepším výsledkům alespoň v objemové oblasti by měla dopomáhat struktura CTP , která zlepšuje využití prostoru v akumulátoru. LFP jsou známy vysokou bezpečností a i tyto zvládly náročnou sadu více než 200 bezpečnostních testů. Vynikající má být i životnost, která má přesahovat 15.000 cyklů. Uvážíme-li, že 171kWh akumulátor dokáže pohánět těžký nákladní vůz na vzdálenost cca 130 km, hovoříme tu o životnosti zhruba 2 milionů km z každého tohoto bloku. V nákladním voze se 3 těmito bloky by tak akumulátory dokázaly odsloužit 6 milionů km. Papírově.

CATL spočítal, že tento model by proti tradičnímu řešení vozu se spotřebou 33 litrů nafty na 100 km a ročním nájezdem 200 tisíc km měl přinést úsporu ve výši 30 až 60 tisíc juanů (cca 90 až 180 tisíc Kč), což ale není zas tak mnoho, aby to vyrovnalo cenový rozdíl samotných vozů (pokud tento údaj už nemá započítánu i cenu vozu, přičemž toto je zdrojů poněkud nejasné).