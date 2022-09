CATL uvádí MTB baterie pro elektrické nákladní vozy i stavební stroje

CATL jsme se dočkali nejen nového uspořádání baterií

Od společnostijsme se dočkali nejen nového uspořádání baterií Qilin , která přináší nové uspořádání článků, ale i další strukturální technologie MTB (Module To Bracket). Ty umožní vkládat moduly přímo do šasi nákladního vozu nebo do předem připravených nosičů. Podle společnosti by to mělo proti nynějším řešením přinést až o 40 % lepší využití prostoru a o 10 % nižší hmotnost. V neposlední řadě by se při integraci do podvozku mělo snížit i těžiště vozu o 21 %, což se může projevit v lepších jízdních vlastnostech.

Výrobce tvrdí, že na úrovni celých akumulátorů (nikoli článků) by novinka měla dosahovat energetické hustoty 170 Wh/kg a 305 Wh/l. Hovoří se o životnosti na 10 let nebo 10 tisíc nabíjecích cyklů, což napovídá, že pokud jde o chemické složení, mohlo by jít o články typu LFP (pak by ale překvapovala tak vysoká hustota, která odpovídá spíše hustotě samotných článků LFP, možná jde tedy o spíše o novější LFMP, to však CATL neuvádí).

Akumulátory využívající struktury MTB by měly pojmout 140 až 600 kWh energie. Využívá se kapalinového chladicího systému ve tvaru U, který má přinést možnost vyjmutí a náhradu akumulátoru za jiný. Nový systém je totiž mířen na výměnu akumulátorů v těžkých nákladních vozech nebo průmyslu (zejména stavebních strojích). Baterie by měly fungovat při teplotách od -35 °C do +65 °C. CATL dále tvrdí, že 9 z 10 elektrických nákladních vozů a stavebních strojů dnes využívá jeho akumulátory.