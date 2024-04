CATL uvedl Li-Ion LFP baterii Shenxing Plus s hustotou 205 Wh/kg a 1000km dojezdem

CATL loni v srpnu představila Shenxing Plus. I ta podporuje velmi rychlé nabíjení 4C, nicméně to je nyní novým BMS lépe řízeno, takže se udrží po delší dobu. Výsledkem je, že zatímco první generace zvládla za 10 minut nabít 400 km [čínského papírového] dojezdu, nová generace už zvládá za stejnou dobu 600 km. To ale zdaleka není jediná novinka.

Společnostloni v srpnu představila Li-Ion LFP akumulátor Shenxing , který je zajímavý zejména svým velmi rychlým nabíjením 4C (plné nabití za 1/4 hodiny, pokud by se udržela konstantní rychlost). Navíc nejde o nějaké laboratorní cvičení, vozy s těmito akumulátory se totiž v těchto měsících už začaly dodávat na čínský trh. Pouhých 8 měsíců poté se představuje nová generace. I ta podporuje velmi rychlé nabíjení 4C, nicméně to je nyní novým BMS lépe řízeno, takže se udrží po delší dobu. Výsledkem je, že zatímco první generace zvládla za 10 minut nabít 400 km [čínského papírového] dojezdu, nová generace už zvládá za stejnou dobu 600 km. To ale zdaleka není jediná novinka.

CATL dále optimalizoval objemovou bezmodulovou strukturu akumulátorů CFP 3.0, což navýšilo využití objemu o 7 %. Současně se také zapracovalo na samotné technologii LFP článků. Anody dostaly speciální 3D šestiúhelníkovou strukturu, která umožňuje lépe ovládat míru zvětšování a smršťování této elektrody během nabíjecích cyklů. Zlepšily se i technologie katody a samotného uspořádání článků, které mají obal z jednoho kusu. Toto vše stojí za tím, že se firmě povedlo dosáhnout nečekaně vysoké hustoty 205 Wh/kg na úrovni celého akumulátoru. Toto číslo by bylo výborné i pro samotné LFP články (ty mají zpravidla do cca 170 Wh/kg), natož pro celý akumulátor, tedy včetně obalu, BMS a takových článků. To je tak dobré číslo, kterému se až nechce věřit.