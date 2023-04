CAVForth: autonomní autobusy 4. úrovně začnou ve Skotsku jezdit od května

Autonomní vozidla nejsou už jen hudbou vzdálené budoucnosti. Po celém světě je několik pilotních projektů autonomních vozů, některé z nich už dokonce jezdí bez záložního řidiče. To prozatím nebude případ službyve Skotsku blízko města Edinburgh. Jde o trasu dlouhou 14 mil (necelých 23 km) mezi Ferrytoll Park and Ride a přestupní stanicí Edinburgh Park Train and Tram, přičemž vede přes most Forth Road Bridge. Cílem je přepravit 10 tisíc pasažérů týdně a autonomní vozy zde byly testovány dva týdny v loňském roce. Od 15. května začne služba fungovat naostro.