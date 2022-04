V Edinburghu začne jezdit 5 autonomních autobusů na SAE Level 4

I když si autonomní auta asi ještě dlouho nekoupíme, existuje už mnoho pilotních projektů, které jsou na 4. úrovni autonomního řízení. Před pár dny jsme vás informovali o udělení taxikářské licence společnosti Pony.ai na provoz autonomních taxíků, nyní tu máme pilotní projekt CAVForth, který bude zahrnovat 5 jednopodlažních autobusů jezdících ve Skotsku mezi Ferrytoll Park and Ride a přestupní stanicí Edinburgh Park Train and Tram přes most Forth Road Bridge. Tato trasa má zhruba 14 mil (téměř 23 km) a autobusy pojmou najednou až 36 cestujících. Plánem je převézt přes 10000 cestujících týdně.