CD Projekt je 2. největší evropské herní studio, ovšem s velkým odstupem od 1.

CD Projekt Red má tak jako nejnovější AAA hru na trhu stále třetí díl Zaklínače, ovšem už to nebude dlouho trvat a fantasy nahradí nové sci-fi v podobě Cyberpunk 2077. Tato hra byla ovšem odložena až na letošní září, aby ji tvůrci mohli ještě naleštit a vychytat mouchy. Nyní se ale mohou těšit ze dvou věcí.

Jednak se už na samotném Steamu bez ohledu na jiné platformy prodal The Witcher 3: Wild Hunt, a to až od října 2018, celkově za 50 milionů dolarů, takže od začátku prodeje hry to bude mnohem více. Dle pravidel z konce roku 2018 znamená, že CD Projekt Red začne od Valve dostávat 80% podíl z prodeje. To ovšem platí pouze pro tržby nad rámec oněch 50 milionů a ne zpětně. Je tak vcelku zřejmé, proč Epic vývojáře tolik zaujal, když jim všem dává podíl 88 %, který Valve nenabídne ani se sebelepšími tržbami.