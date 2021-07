CDPR chystá dosud největší aktualizaci pro Cyberpunk 2077

Kdyby si vedení firmy CD Projekt nelhalo do kapsy a nebalamutilo své vývojáře i širokou veřejnost, Cyberpunk 2077 by přišel na trh o řadu měsíců později a firma by si také možná i ušetřila hack , v němž jí byla ukradnuta zdrojová data pro její hlavní herní tituly včetně Cyberpunku. Ovšem i pak by byla řada natěšených fanoušků nespokojena, neboť vedle technických nedokonalostí (velice mírně řečeno s ohledem na počáteční stav hry pro konzole) tu jsou i věci, které autoři ve hře přímo odflákli a jen těžko je budou napravovat.

Jde například o to, že namísto opravdu živoucího města tu máme nablýskanou Potěmkinovu vesnici. Ta na první pohled vypadá velice hezky, ale stačí jen škrábnout její povrch a zjistíme, že jsme v ní jen sami uprostřed loutek s chybějící AI, teleportující se policií, kde lidé chodí odnikud nikam a stále nejsou schopni na silnici reagovat ani na jednoduchou překážku.

Pokud ale je technická stránka hry z hlediska stability a bugů už víceméně vyřešena, v CDPR by se mohli zaměřit právě na vylepšení její funkční stránky. Bude to tak právě to, co nám bude brzy předloženo? To se ještě uvidí.

Dle chystané reklamní kampaně máme prostě očekávat, že brzy dostaneme k dispozici další obsah a především pak dosud největší aktualizaci, jaká byla kdy pro Cyberpunk 2077 připravena. To vypadá slibně, ale bližší informace zatím nejsou známy, neboť oficiálně zatím nebylo zveřejněno nic.

CDPR ale už dříve slíbili, že připraví DLC zdarma pro všechny jako formu omluvy za všechny potíže. Mělo by jít i o DLC rozšiřující hlavní příběh formou dalších questů, podobně jako tomu bylo v případě Zaklínače 3. To už víme řadu měsíců, během nichž studio na toto téma mlčelo, ostatně mělo dost práce s jinými aktualizacemi, řešením následků hacku a také tu máme žaloby . Teprve se ale ukáže, o čem by tato vylepšení nabízená zdarma měla být, ale lze doufat, že CDPR se jejich prostřednictvím omluví pořádně.

Už dříve byla také zveřejněna roadmap s velice nejasným časovým rozvrhem, pokud jde o zmíněná DLC a také o vydání verze hry pro nové konzole. Patche na verze 1.1 a 1.2 jsou už dávno k dispozici a dobře víme, že právě hack způsobil zdržení ve vývoji, nicméně dle umístění "FREE DLCS" v časové ose to vypadá, že ty už by měly nastoupit co nevidět.



Ceny souvisejících / podobných produktů: