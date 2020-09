CDPR nechce další odklad, na Cyberpunk 2077 se pracuje i v sobotu

Ještě letos v zimě to vypadalo, že se na jaře opravdu dočkáme hry Cyberpunk 2077, ovšem ta byla odložena nejdříve na září a později rovnou až na listopad . Konkrétně jde o 19. listopadu, a je tak zcela pochopitelné, že vedení studia CD Projekt Red už nechce připustit další odklad. To by totiž znamenalo, že by už zcela propáslo silnou předvánoční sezónu a také nástup nových konzolí PlayStation 5 a Xbox One X/S, i když Cyberpunk 2077 je určen i pro starší generaci. Autoři by se tak sami připravili o možnost utržit na počátečních prodejích hry co nejvíce, nehledě na to, že by své fanoušky už definitivně naštvali.