Celeron G6900 má sice silná jádra, ale na AAA hry nestačí

To je ostatně zřejmé už ze specifikací, neboť pokud by tento procesor dostal do vínku alespoň Hyperthreading jako Pentia, situace by byla pro něj jistě mnohem příznivější, ale jde pouze o 2C/2T procesor. Pouze vysoký jednovláknový výkon přitom dnes už dávno nestačí, pokud tu nemáme více jader, která jej dovedou nabídnout. Jinými slovy to chce alespoň Core i3 a pokud jsou peníze nazbyt, pak lépe Core i5 (či Ryzen 3 a Ryzen 5), čili prostě 4C/8T a lépe pak 6C/12T.

Musíme také dodat, že v odkazovaném testu šlo i o zvýšení hodnoty TDP, čili základní spotřeby procesoru, která zřejmě přinesla vyšší takty. Celerony nedisponují nejen Hyper-threadingem, ale i turbem, čili zvýšením TDP je lze přetaktovat na novou vyšší základní frekvenci, ovšem deska tuto funkci musí podporovat.

Pokud ale chybí jádra, pak nám vyšší takty situaci už nezachrání, na což ukazuje test od Random Gaming in HD , který využil celkem devět titulů. V nich se ukázal dvoujádrový Celeron G65900 se svými Golden Cove na 3,4 GHz se 4 MB L3 cache a 2,5 MB L2 cache. A že jde o nejlevnější moderní Alder Lake-S, byla logicky zvolena i nejlevnější dostupná deska, a to konkrétně Gigabyte H610M S2H DDR4 se 16 GB DDR4-3000.

Zajímavý je výběr karty, což byla NVIDIA T1000, méně známá obdoba modelu GTX 1650. Šlo tak opět o low-end a konkrétně z generace Turing. Tato sestava ani nesplňuje základní požadavky titulu Cyberpunk 2077, který sice ve Full HD a s nízkou kvalitou rozběhá na průměrných 47 FPS, ovšem s propady na 11 FPS. Snad pouze v této hře ze všech testovaných AAA titulů nebyl procesor G6900 neustále vytížen na sto procent a dalo se tvrdit, že úzké hrdlo lahve tvoří nejspíše grafika, ovšem právě kvůli pouhým dvěma jádrům si tato hra odmítá ukládat pozice, respektive na to nemá potřebné hardwarové prostředky. A že je pak neumí ani načíst, to už je v podstatě vedlejší. Na korektní hraní Cyberpunku tak potřebujeme alespoň čtyřjádrový procesor, nebo alespoň dvoujádro s HT/SMT.

Například Zaklínač 3 přitom běžel při slušných 60 a více FPS, ovšem to je pouze průměr a zde se ukazuje, jak je toto číslo v testování výkonu her ošemetné. Pokud se totiž hra velice často až na několik sekund zasekává, samozřejmě nám nenabídne dobrý zážitek. Podobné to bylo i v GTA V, kde záseky byly sice kratší, ale o to častější. Tyto dvě hry ale už dávno nepředstavují horké novinky, čili pokud ani je nedokáže počítač s dvoujádrovým procesorem slušně rozhýbat, nelze tu mluvit o herním hardwaru.



