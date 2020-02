TrendForce očekává problémy s dodávkami notebooků, monitorů dalšího hardwaru

Koronavirus Covid-19 se začal více šířit akorát v době příprav oslav Čínského nového roku, což lze považovat za šťastnou okolnost, neboť lidé mohli většinou zůstat doma, díky čemuž se snížilo riziko přenosu. Čína poté prodloužila dobu volna, ovšem ta už nyní dávno uplynula a ukázalo se, že v některých továrnách chybí podstatná část zaměstnanců . Problémy tak hlásí třeba Apple , dle nějž se sice výroba opět rozjíždí, ovšem citelně pomaleji, než by měla.

čínský prezident Si Ťin-pching čínský prezident Si Ťin-pching

Co o tom všem ale soudí ve společnosti TrendForce? Od té se dozvíme čísla ukazující na to, jak Covid-19 pravděpodobně ovlivní výrobu a dodávky hardwaru během letošního prvního čtvrtletí. Nejvíce má být postižena výroba chytrých hodinek, v jejichž případě se očekávalo, že bude na trh dodáno 14,4 milionů kusů, ale dle nových informací to bude spíše 12,1 milionů, čili o 16 % méně. Výroba televizorů dle TrendForce tak moc postižena nebude a z předpokládaných 48,8 milionů kusů má být dodáno 46,6 milionů, což je 4,5% pokles.

V případě ostatních významných kategorií to budou poklesy pohybující se někde mezi výše uvedenými extrémy. Konkrétně můžeme zmínit notebooky (pokles o 12,3 %), herní konzole (10,1 %) a monitory (5,2 %). Nelze přitom přesně říci, zda to vše bude způsobeno především snížením kapacit při výrobě samotných koncových zařízení, anebo spíše nedostatkem komponent či materiálu z vyšších míst dodavatelského řetězce. Dle informací od TrendForce však můžeme uvažovat o kombinaci všeho.

TrendForce se dále věnuje konkrétně notebookům a hlásí, že v jejich případě je aktuální nedostatek baterií, pantů pro displeje a plošných spojů pro základní desky. Z předpokládaných 35 milionů notebooků by se tak mělo na trh dodat jen 30,7 milionů, což představuje právě onen 12,3% pokles.

O co ale obavy mít nemusíme, jsou dle této zprávy paměťové produkty. Jednak samozřejmě proto, že paměti (DRAM a NAND Flash) jsou vyráběny především mimo Čínu, ale zde jde především o to, že výrobci výsledných produktů v Číně se před svátky předzásobili a pak jsou jejich továrny oproti jiným vysoce automatizované, takže jejich výkon není tak závislý na pracovní síle.

Pokud se šíření Covid-19 podaří v příštích týdnech zvládnout, pak by se dle TrendForce měla výroba v Číně velice rychle dostat do běžného režimu.

Ceny souvisejících / podobných produktů: