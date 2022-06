Cena za snímek: Radeony vs. GeForce v testu hodnoty

Testy proběhly pomocí šesti her, a to Red Dead Redemption 2, Rainbow Six Siege, Far Cry 6, Hitman 3, Dying Light 2 a Shadow of the Tomb Raider. Všechny hry až na poslední, která byla nastavena na vysokou kvalitu, měly nastavenou střední kvalitu. Vedle toho posloužila sestava založená na procesoru Ryzen 7 5800X3D s DDR4-3600 CL16, což je vhodný výběr, neboť nechceme, aby výsledky ovlivňoval slabý výkon procesoru a daný Ryzen je dnes mezi herními CPU na vrcholu společně s Core i9-12900KS.

Výsledky jsou pochopitelně ovlivněny cenami z amerických obchodů, ale proporčně by měly odpovídat nabídce, která platí u nás a pro nás. Jde tu tak třeba o to, že i u nás je Radeon RX 6600 XT o cca 20 procent dražší než RX 6600, nicméně cenová rozpětí jednotlivých modelů karet v různých obchodech jsou velice velká, takže se do nich může schovat prakticky cokoliv.

Vítězí tu pochopitelně karty, které mají nejnižší cenu za snímek, přičemž musíme brát v úvahu i průměrné FPS, které nám ukáží, zda daná karta bude stačit našim nárokům. Jinými slovy, Radeon RX 6600 může vycházet z hlediska ceny za snímek velice dobře, ale pokud ve 4K nabízí v průměru jen 41 FPS, rozhodně nejde o dobrou volbu. V případě cílového rozlišení Full HD o vhodnou volbu naopak jde a stačit může i na 1440p. Ve 4K jej na prvním místě střídá už Radeon RX 6700 XT, což ovšem i přes průměrných 65 FPS není GPU, které nám v takovém rozlišení vždy zajistí kvalitní zážitek. Náročnější zákazník tak musí sáhnout níže pro RX 6800 XT či RTX 3080.

Je také třeba upozornit, že vzhledem k výběru jen šesti her není vhodné brát tyto výsledky vyloženě jako srovnání nabídky AMD vs. NVIDIA, protože v jiných šesti hrách by mohlo být pořadí Radeonů v porovnání s GeForce značně odlišné. Lepší bude to brát jako dva samostatné žebříčky, jeden s Radeony a druhý s GeForce.