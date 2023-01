Ceny lithia klesly, v Číně letos čekají další 25% pád

Loňský rok byl pro ceny lithiových akumulátorů do elektroniky a elektromobilů docela nepříznivý. Cena materiálů rostla, což platilo zejména o lithiu, a v důsledku toho také po dlouhé době vzrostla cena akumulátorů . Zatímco na počátku roku 2021 byl uhličitan litný za cca 50 tisíc čínských juanů za tunu, začátek roku 2022 už znamenal cenu 280 tisíc juanů a v polovině loňského listopadu se dostala až na téměř 600 tisíc juanů. To je 12násobně vyšší cena za necelé dva roky. Situace se ale posledních cca 7 týdnů zlepšuje a nyní jsme na zhruba 520-530 tisících. Tohle by mohl být jen výkyv, o kterém by nemělo smysl vůbec psát, nicméně je tu ještě jedna zajímavost, a to předpoklady na příští roky.

Pingwei Wang z čínské těžební společnosti Sinomine Resource Group se totiž nechal slyšet, že očekává další uklidňování situace a cena uhličitanu litného by se dle jeho názoru měla letos ustálit někde kolem hranice 400 tisíc juanů za tunu. To by byl další 25% pokles z dnešních hodnot a v podstatě by šlo o třetinový pokles z maxima z minulého roku 2022.



Naopak americká společnost Albemarle si nemyslí, že se situace do konce dekády výrazně zlepší, a podle ní bude stále rostoucí nabídka nadále pokulhávat za poptávkou. To má platit i přesto, že zatímco v roce 2019 bylo natěženo 300 tisíc tun a těžba rostla tempem okolo 30-50 tisíc tun za rok, v posledním roce byl meziroční nárůst dokonce 200 tisíc tun. Goldman Sachs předpokládá v roce 2024 pokles až cca 75 tisíc juanů, analytici očekávají spíše okolo 140 tisíc, Morgan Stanley pak okolo 330 tisíc. Vidíme, že předpoklady se dramaticky liší, ale v zásadě se většina shoduje, že by se cena mohla snížit. Pokud bychom všech těchto pět předpokladů zprůměrovali, na přelomu let 2023/24 by se dalo očekávat cca 300 tisíc juanů za tunu. Jakou cenu očekáváte vy?