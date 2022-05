Ceny Radeonu RX 6950 XT, RX 6750 XT a RX 6650 XT unikly na web, budou dražší

Mohli jsme totiž uvažovat o tom, že nové Radeony RX 6950 XT, RX 6750 XT a RX 6650 XT dorazí na trh za stejnou cenu jako starší RX 6900 XT, atd. V takovém případě by zřejmě staré modely na trhu postupně nahradily, ale nyní to už tak nevypadá, respektive ne nutně. Nové karty totiž budou nabízeny za vyšší ceny.

Radeon RX 6950 XT tak bude dle získané části prezentace prodáván za 1099 USD, což platí pro referenční verzi, čili ta bude o 100 USD dražší než RX 6900 XT. Dále tu máme Radeon RX 6750 XT za 549 USD, což je o 70 více oproti RX 6700 XT a konečně Radeon RX 6650 XT přijde na 399 USD, což je už jen 20 navíc oproti RX 6600 XT. Je třeba také doplnit, že referenční design Radeonu RX 6650 XT je tu pouze na papíře, čili AMD tyto karty prodávat nebude a 399 USD je tak prostě doporučená cena pro nejlevnější modely AIB výrobců.

Obrázek mimochodem také potvrzuje tu starší informaci, že všechny tři novinky budou v prodeji od 10. května.

My jsme se nedávno také podívali na údajný výkon Radeonu RX 6950 XT v syntetických herních testech 3DMark, kde tato karta předvedla velice podezřelý, cca 20procentní nárůst skóre v Time Spy oproti RX 6900 XT. Tím rázem předhonila hned tři výkonnější NVIDIE včetně nové GeForce RTX 3090 Ti. Jak ale bylo řečeno, tento výsledek je vzhledem k očekávaným vylepšením až moc podivný, takže si počkáme na podrobnější testy, které logicky budou nejpozději 10. května.

Jisté je ovšem to, že nové modely Radeonů budou oproti původním výkonnější a AMD si to také nechá zaplatit. Otázka je, zda se cena navíc adekvátně propíše i do výkonu. A to zvláště když v poslední době se objevují indicie, že tyto Radeony reálně nebudou levné, respektive že mohou být mnohem více předraženy než starší verze. To už pak ale závisí především na zákaznících, zda si to nechají líbit, neboť dnes už naštěstí mají na výběr.