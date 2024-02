CEO Nvidie věří, že trh s AI bude brzy mít hodnotu 2 bilionů USD

Jensen Huang, CEO společnosti Nvidia. Na jejím hardwaru je většina systémů AI trénována.

Před pár dny se Sam Altman z OpenAI nechal slyšet, že by chtěl získat 7 bilionů (7000 miliard) USD na rozvoj výrobních kapacit a přidružených technologií pro systémy umělé inteligence. Tyto peníze by měly být investovány do stavby továren pro výrobu čipů v dalších zemích, aby celý svět nebyl závislý primárně na tchajwanské produkci, která se kvůli Číně stává být poněkud nejistou. Že by trh s technologiemi pro umělou inteligenci mohl být pro mnohé nepředstavitelně obrovský, věří i, CEO společnosti. Na jejím hardwaru je většina systémů AI trénována.

Podle něj bude AI v brzké budoucnosti pomáhat tvořit národní ekonomiky a přispívat k dalšímu vývoji lidstva. Uznává, že jsou zde tendence některých děsit lidi touto technologií, mystifikovat ji a povzbuzovat lidi k tomu, aby se od ní drželi dál a nijak ji nevyvíjeli. A to jde dle jeho názoru chybou. Regulace v minulosti dle jeho slov umožnily všeobecné přijetí i jiných z počátku děsivých technologií, jako byla auta nebo letadla.

Přidal také to, že během dalších 4 až 5 let budou technologie pro datová centra, která budou mít co do činění s umělou inteligencí, hodnotu 2 bilionů USD (tedy 2000 miliard), pohybuje se tedy ve stejných řádech jako Altman. Ještě připomeňme, že hodnota celé Nvidie je nyní 1,78 bilionu USD a její příjmy za poslední 4 čtvrtletí činily necelých 45 mld. USD. Raketově ale rostou a poslední čtvrtletí se postaralo o 40 % celého tohoto množství (přes 18 mld.).