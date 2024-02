Sam Altman z OpenAI chce vybrat 5-7 bilionů USD na rozjezd výroby čipů pro AI

vývoj umělé inteligence. Akcelerátory od Nvidie, které mají drtivou většinu trhu, jsou nedostatkovým zbožím, jejich cena je dokonce několikanásobkem ceny konkurenčního řešení od AMD. To ale také způsobuje, že AMD zaznamenává

Čipová krize už ve většině odvětví více či méně odezněla, stále se ale najdou oblasti, kde je čipů nedostatek (i dnes jsou stále dodávána některá aut bez nedostupných senzorů). Jednou z oblastí, kde je také málo čipů a nestíhá se pokrývat poptávka, je. Akcelerátory od Nvidie, které mají drtivou většinu trhu, jsou nedostatkovým zbožím, jejich cena je dokonce několikanásobkem ceny konkurenčního řešení od AMD. To ale také způsobuje, že AMD zaznamenává zvýšený zájem o své čipy , které nebodují jen svou cenou, ale mají už také velmi slušný výkon.

Sam Altman, CEO společnosti OpenAI, chce v oblasti umělé inteligence dosáhnout mnohem více, než co je dnes možné, a nechal se slyšet, že by rád pomohl rozjet výrobu většího množství čipů pro AI. Podle něj nedostatek čipů brzdí vývoj systémů GPT i AI obecně. S dalšími továrnami pro jejich výrobu by tak měly být pokryty potřeby OpenAI i dalších firem, které je potřebují. Podle Wall Street Journal už Altman jedná s investory ze Spojených arabských emirátů a dalšími. Jedním z problémů projektu je to, že Altman vidí částku, kterou potřebuje vybrat, v opravdu velmi vysokých řádech. Hovoří se totiž o 5-7 bilionech USD (tedy 5000-7000 miliardách USD). Jinak řečeno, jde o podobnou částku, která tvoří hodnotu dvou nejcennějších firem na světě dohromady (Microsoftu a Applu). Pro kontext, Microsoft do OpenAI investoval prozatím 13 mil. USD, což je asi 0,2 % toho, co chce Altman od investorů vybrat.

Zatím nejsou známy další podrobnosti projektu, tedy např. to, kde všude by továrny na nové čipy měly vůbec stát. Součástí projektu je ale i řešení napájení těchto čipů, takže s nimi spojená energetika. Je dále nutné říci, že nejde přímo o vlastní továrny OpenAI. O výrobu by se měli stále starat nynější výrobci, projekt by jim měl pomoci financovat stavbu těchto nových továren pro zvýšení výrobních kapacit a OpenAI by mělo být jejich hlavním zákazníkem.