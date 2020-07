CES 2021 byl v tradiční podobě už dopředu zrušen kvůli pandemii

Tento rok měl být pro osobní počítače z hlediska prezence na velkých veletrzích výjimečný. Na CES 2020 dostalo zvláště AMD velký prostor a my se těšili na Computex 2020, který měl být ještě významnější, ale ten byl nejdříve přesunut na podzim a poté rovnou celý zrušen , takže by se dalo dát na první pohled zapravdu hlasům, které mluvily o tom, že o odsunutý Computex je mezi IT firmami pramalý zájem.