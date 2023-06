ChatGPT míří do aut: Mercedes-Benz ho vyzkouší v infotainmentu MBUX

Svět automobilů a výpočetní techniky se stále více prolíná. Bateriové technologie vyvíjené pro auta mohou v budoucnu pomoci zvýšit výdrž mobilních zařízení, jejich životnost i bezpečnost, systémy umělé inteligence zase najdou své využití u autonomního řízení a v infotainmentu, prolíná se i samotná výpočetní technika (ona AI běží obvykle na hardwaru od Nvidie, který má vlastně základ v tom, na čem hrajeme počítačové hry, a je asi spíše jen otázkou času, kdy bude Nvidia vydělávat více na počítačích do aut než z herních GPU). AI se může použít např. pro rozpoznávání hlasu a v případě vozů Mercedes-Benz to bude i konverzování s autem. Automobilka totiž od 16. června začala veřejný betatest systému ChatGPT ve svých vozech v USA. Infotainment MBUX má v sobě 900 tisíc vozů a zájemci si mohou do poloviny září nainstalovat podporu pro ChatGPT. Stačí říci "Hey Mercedes, I want to join the beta programme" a standardní systém navede řidiče kroky pro instalaci ChatGPT.



MBUX Voice Assistant pak bude rozšířen o populárního chatbota, který jim vedle standardních funkcí může povyprávět třeba o cílové destinaci, navrhnout recept na večeři, až se vrátí domů, a mnoho dalšího. Využita bude cloudová infrastruktura Microsoft Azure OpenAI, nicméně Mercedes-Benz si má ponechat plnou kontrolu nad daty svého Intelligent Cloud, kde budou data anonymizována a analyzována, přičemž Microsoft k nim nemá mít přístup.

Vozy se tak opět stávají ještě více počítači na kolečkách a přibližují se tomu, jak budeme auta používat v budoucnosti. Už dnes existuje mnoho zákazníků (zejména v Číně), které u auta zajímají především IT schopnosti než klasické vlastnosti, které nás dosud u aut zajímaly. A s tím, jak mladá generace odkojená na mobilních telefonech, streamovacích a cloudových službách si bude v budoucnu tato vozidla kupovat, se toto bude ještě zvyšovat.