ChatGPT s 10 miliony denními uživateli dostal ban, nesmí psát vědecké články

od OpenAI vzal celý svět útokem. Tento systém umělé inteligence po pouhých 40 dnech od uvolnění široké veřejnosti zaznamenal 10 milionů uživatelů každý den. Sociální síti Instagram totéž trvalo 355 dní. Systém ale už zaznamenal několik zajímavých úspěchů i kontroverzí. Nedávno se zjistilo, že by zvládl písemné zkoušky MBA (a nejen ty), velkým problémem se ale stává originalita textů. ChatGPT už napsal několik vědeckých článků, které mohou mnohdy vypadat dosti věrohodně, což může být problém zejména tehdy, pokud je tato informace zamlčena. Někteří vědci ale systém využívají oficiálně a ChatGPT pak figuruje mezi spoluautory. Vydavatelské platformy jako Springer Nature nebo Elsevier ale už něco takového zakázaly.

Podle Magdaleny Skipper z Nature autoři článku nepíšou jen samotný text, ale také plní další role v rámci výzkumu jako např. návrh experimentů, jejich provádění a vysvětlování naměřených výsledků. V těchto rolích ale není AI obsažena (příp. by neměla být), a tak dle ní nemá být právo zahrnuta mezi spoluautory. Připouští však, že systém může být velmi užitečný pro autory, pro něž není angličtina primárním jazykem. Ostatně i Elsevier se nechal slyšet, že povoluje využití AI k vylepšení čitelnosti článku, ale nikoli k interpretaci dat nebo k vytváření vědeckých závěrů.

Velký problém to může být i ve školství na ostatních stupních. ChatGPT dokáže napsat různé eseje a není vždy jednoduché dokázat, zda byl skutečným autorem onen student nebo AI. Jeffrey Duerk z University of Miami nicméně připouští, že ChatGPT může být dobrým nástrojem pro vysvětlení problematiky "svými slovy", která může být srozumitelnější než prostý odkaz na webovou stránku. Zároveň je tu ale riziko, že to AI vysvětlí špatně. Faktické chyby nejsou ničím výjimečným. Explicitně zakázán byl např. na francouzské univerzitě Sciences Po.



Z dalších zajímavostí ohledně tohoto systému můžeme zmínit to, že kongresman Ted Lieu nechal ChatGPT vygenerovat návrh zákona, který by měl regulovat systémy umělé inteligence. Zde by se slušelo dodat, že Lieu má titul z výpočetní techniky a několikrát se vyjadřoval k tomu, že neregulovaná AI může vést k vážným a někdy až ke smrtelným následkům.