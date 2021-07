Cheaty využívající strojové učení jsou dle autorů nedetekovatelné

Mnozí nedokáží pochopit, proč někdo vůbec používá programy, s jejichž pomocí může kosit nepřátele přes půl mapy a kazit zábavu všem. Různé lidi holt baví různé věci a je naprosto jasné, že leckoho bude bavit "hrát" i s využitím nového cheatovacího systému, který využívá strojové učení a už dle svého principu by měl být proticheatovacími opatřeními nedetekovatelný.

Jde totiž o rozpoznávání obrazu, a to stejného obrazu, který vidíme i my, přičemž do samotné hry či jejích dat se tu žádným způsobem nezasahuje. V podstatě necháváme za sebe částečně hrát umělou inteligenci, která v obrazu pro monitor detekuje postavy protihráčů. Pak už stačí systému jen několik málo dalších vykreslených snímků na to, aby automaticky na postavu zamířil a vystřelil. Je to tak v důsledku stejné, jako bychom za počítač posadili androida s reflexy, kterým se nemůže rovnat žádný člověk.

Nedetekovatelnost celého systému podtrhuje to, že může běžet na sekundárním počítači s pomocí karty, která bude zachytávat obraz a pomocí emulovaných periferií napojených na primárním počítači pak bude ovládat hru. V takovém případě tak anticheatovací software nemá šanci ani případně najít žádný podezřelý software. Teoreticky lze zjistit pouze to, že nějaký hráč má nadpozemské reflexy a nikdy nemine, ovšem pokud by to měl být problém, pak úpravou několika parametrů se tomu pochopitelně lze přizpůsobit, stejně jako když se někdo snaží podvádět tak, aby nevyvolal podezření.

Nejde také o horkou novinku ze světa herních podvodů, ovšem nyní si toto téma vyžádalo značnou pozornost díky reklamním videům autorů jistého systému, jež se objevují na YouTube, odkud jsou zase rychle mazána (o to se stará především Activision). Daný systém dokonce nabízí i kompenzaci zpětného rázu, čili zajistí i to, aby šla každá střela do černého bez ohledu na to, jak se nám při střelbě rozjedou mířidla, ale to záleží i na enginu samotné hry. Plnou verzi zvanou Pro autoři nabízejí za "darovaných" 50 dolarů a sdělují, že jejich záměrem není všem kazit zážitek, ale naopak dát šanci lidem ve hrách, které jsou již zapleveleny podvodníky. To trošku připomíná výmluvy scalperů , kteří rovněž na svém jednání navenek nevidí vůbec nic špatného.

Phillip Koskinas (Valorant) ale připomíná, že právě analýza herního průběhu je silnou zbraní proticheatovacích systémů a že nadpřirozený výkon lze odhalit v rámci analýz a sami hráči pak mají možnost podvodníky hlásit sledováním hry z jejich pohledu. Nelze tak leda detekovat jejich cheatovací software, ale jeho projevy už ano.