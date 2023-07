Chystá se na rok 2024 remake Need for Speed: Most Wanted?

Arkádovou závodní sérii Need for Speed od EA není potřeba představovat. Je ale zajímavé, jak se její díly mezi sebou dokázaly lišit z hlediska svého konceptu. V sérii už bylo vyzkoušeno opravdu mnohé, od závodů aut pouze jedné značky (Porsche Unleashed z roku 2000, který osobně považuji za jeden z nejlepších), přes více klasické závody všemožných značek i případné honičky s policií (kde exceloval zejména Hot Pursuit) a pokusy o větší simulaci na závodních okruzích jako Shift nebo ProStreet až po The Run, kde byl nezvykle vysoký důraz na filmové sekvence. Samozřejmě je také třeba zmínit dvojici Underground, kterou někteří považují za to nejvíce zábavné z celé série.

Most Wanted z roku 2005. V roce 2012 tak vznikl další titul se stejným názvem, což mi nikdy osobně nesedlo, protože to byla dost odlišná hra. Oproti dílu z roku 2005 chyběla příběhová kampaň (namísto ní zde byl systém závodů, jež byly navázané na konkrétní modely aut, které jste postupně nacházeli v rámci herní mapy) a také jej měli na svědomí jiní vývojáři, konkrétně Criterion Games, kteří předtím ze série NFS udělali jen Hot Pursuit z roku 2010, ale jinak měli za sebou hry patřící do jiné závodní série Burnout (na PC šlo o Burnout Paradise). Celkem výstižný komentář k této krizi identity Most Wanted z roku 2012 najdete v tomto videu, které mohu doporučit, pokud Vás srovnání zajímá.

A teď k tomu, co se vlastně stalo nového. Herečka Simone Bailly , která propůjčila svůj hlas jedné z postav ze hry Most Wanted z roku 2005 (ale s tou z roku 2012 už neměla nic společného), na svém Twitter účtu napsala:

Simone Bailly:

"Need for Speed Most Wanted Remake is being released in 2024. Like and comment if you would like to see Cross (Dean McKenzie) and his partner (Simone Bailly) hunt down the most wanted."

Simone Bailly | CZ překlad:

„Need for Speed Most Wanted Remake vyjde v roce 2024. Lajkujte a komentujte, pokud byste chtěli vidět Crosse (Dean McKenzie) a jeho partnerku (Simone Bailly) lovit ty nejhledanější."





Tweet navíc obsahoval hastagy odkazující právě na NFS Most Wanted a přímo zmínila účty @ea @criteriongamesea @needforspeed. Stejný příspěvek zveřejnila i na svém účtu na Instagramu, nicméně brzy poté je oba smazala. Někteří uživatelé ale stihli udělat screenshot a hned se to začalo šířit.

Tak uvidíme, co z toho bude a jestli se brzy dočkáme nějakého oznámení ze strany EA. Vzhledem k obsahu tweetu se nabízí dvě vysvětlení. Buď byl omylem zveřejněný o něco dříve, než bylo v plánu, nebo v EA chtěli takto neoficiálně zjistit zpětnou vazbu ohledně záměru vydat příští rok další verzi dříve úspěšného titulu. Ne ani tak kvůli tomu, zda něco takového udělat nebo ne (na to by už teď bylo pozdě), ale třeba kvůli nějakým úpravám kurzu, než skutečně takovou hru oznámí s více konkrétními informacemi.

