Chystá si AMD refresh procesorů Ryzen 3000 "Matisse"?

Konkrétně se přitom mluví o dvou procesorech Ryzen 7 3850X a 3750X, které by tak měly představovat osmijádrové verze se Zen 2, jejichž kódové označení zní Matisse Refresh. Nelze přitom očekávat nějaké zásadní změny nebo novinky, jako spíše vylepšené verze stávajících modelů Ryzen 7 3800X a 3700X s mírně vyššími takty. A je také možné, že AMD to pojme jako příležitost tyto původní procesory zlevnit a na jejich cenové pozice dostat právě Ryzen 7 3850X a 3750X. Právě včera jsme totiž mluvili i o snížení ceny procesoru Ryzen 9 3900X

Zatím se pohybujeme spíše jen na úrovni fám založených na prezentaci firmy Gigabyte, ovšem nemusíme nijak složitě hledat případnou motivaci firmy AMD, která nyní dostala novou konkurenci v podobě procesorů Comet Lake-S. Ty asi mnohé moc nenadchly, ale pravda je, že Intel v jejich rámci nabízí výrazný výkonnostní nárůst z hlediska multithreadingu. Jednak tu máme dvě fyzická jádra navíc v případě Core i9, zatímco ostatní řady dostaly "alespoň" Hyper-threading, ovšem právě díky němu jde i o desítky procent výkonu navíc.

Nelze také dávat rovnítko mezi případný refresh procesorů Matisse a refresh generace Coffee Lake. Ten znamenal v podstatě celou novou generaci, zatímco od AMD můžeme očekávat spíše jen doplnění stávající nabídky pomocí alespoň dvou nových modelů s tím, že nástupu příští generace Vermeer by to nemělo nijak ovlinit.

Kdy bychom se asi tak mohli dočkat procesorů Ryzen 7 3850X a 3750X? Dle dostupných informací by měly být představeny na začátku června a zhruba o měsíc později se mohou dostat na trh.

Nakonec si můžeme trošku zaspekulovat o tom, co by tyto procesory asi tak mohly nabídnout. I vzhledem k jejich označení připadá v úvahu nejspíše jen zvýšení taktů s tím, že AMD už jistě mělo dost času na to, aby si pro takovéto modely dalo stranou ty povedenější 7nm čiplety. Možnost vyhnat pracovní takt ještě výš tu jistě je, ostatně Ryzen 7 3800X končí na 4,5 GHz, zatímco Ryzen 9 3950X dosahuje až 4,7 GHz. Právě na toto turbo by se případný Ryzen 7 3850X mohl dotáhnout a vedle toho by mohl zvládnout i vyšší základní takt (4 GHz?). Uvidíme.

