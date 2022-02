Chystá si NVIDIA konkurenci pro RX 6500 XT s jen 4 GB paměti?

Můžeme tak uvažovat o GeForce RTX 3050 4GB, která by posunula low-end firmy NVIDIA o stupínek níž, neboť aktuálně ceny moderních Radeonů začínají právě díky 4GB kartě Radeon RX 6500 XT už na 199 USD (OEM verze nepočítáme), zatímco NVIDIA má až GeForce RTX 3050 s cenou 249 USD. Navíc aktuálně platí, že ceny Radeonů jsou obecně nižší , respektive tyto karty nejsou tak předražené jako GeForce a za cenu modelu RTX 3050 si můžeme pořídit i výrazně výkonnější Radeon RX 6600.

Na možný nástup GeForce RTX 3050 4GB ukazuje server TechPowerUp a jeho databáze, což zatím automaticky neznamená, že taková karta skutečně přijde, takže uvidíme. Má to ale svůj smysl, neboť pokud se na trhu uživí 4GB Radeon, proč by nemohla být připravena i příslušně vybavená GeForce a navíc potenciálně se slabším GPU.

Uvidíme také, zda náhodou nejde o tu samou kartu, o níž mluvil Igor Wallossek , čemuž by napovídalo snížené TBP na 115 W, k čemuž by tu nebyl žádný zřejmý důvod, pokud by dle Wallosseka mělo jít jen o výměnu GPU z GA106 na stejně vybavené GA107.