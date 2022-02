GeForce RTX 3050 dostane i GA107 ve verzi se 115W TBP

Grafická karta NVIDIA GeForce RTX 3050 přišla na trh neočekávaně vybavená grafickým čipem GA106 ve verzi 150, ačkoliv by na jejích 2560 CUDA jader stačilo i GPU GA107. Sice plně vybavené, ale stačilo, nicméně NVIDIA si tato GPU zřejmě ponechávala pro notebookové karty RTX 3050 Ti a pro desktopové RTX 3050 si vyhradila méně povedené čipy GA106 z karet GeForce RTX 3060 (desktopové i mobilní).

PCB karty RTX 3050 od firmy Inno3D s GPU GA106-150

GeForce RTX 3050 je vybavena GPU s 2560 CUDA jádry, 80 texturovacími jednotkami, 32 ROP a 20 RT jádry. NVIDIA se rozhodla snížit počet linek PCIe 4.0 na osm, ačkoliv dané GPU podporuje plných 16 linek, nicméně právě to odpovídá možnostem GPU GA107, které bude dle Igor’s LAB brzy také použito.

Je otázka, jaké změny můžeme očekávat, ostatně dle dostupných informací by měly být hlavní specifikace nové verze stejné, ovšem s tím rozdílem, že původní 130W TBP bude sníženo o 15 W. To by mohlo mít za následek snížení taktů GPU, ale pokud má jít o kartu prodávanou jako RTX 3050 bez jakéhokoliv rozlišení, takty by snad měly být stejné. Nicméně NVIDIA v poslední době předvedla už jinačí veletoče, takže proč by nemohla mít v nabídce dvě trošku rozdílné karty pod stejným SKU? Ostatně ve světě mobilních karet je taková věc zcela běžná.

Dle zdroje jsou také GPU GA107 a GA106 pinově kompatibilní, což znamená, že AIB výrobci karet by mohli prostě jen ve svých modelech vyměnit GPU a provést menší úpravy bez nutnosti připravit zbrusu nová PCB.

Není ale známo, kdy by nová verze RTX 3050 mohla dorazit na trh. Až a pokud se tak stane, NVIDIA nic podobného hlásit pochopitelně nebude, takže se to bezpečně dozvíme až v případě, kdy někdo z takové karty sejme chladič a vyfotí ji. Hlavně jde ale o to, že využití čipů GA107 by mělo zajistit zlepšení dodávek karet RTX 3050.



Aktuální dostupnost GeForce RTX 3050 na našem trhu není až tak špatná, respektive kdo chce, může si ji pořídit ihned ze skladových zásob. Ceny se ovšem pohybují zpravidla nad 12 tisíci korun a trošku levnější jsou jen jako obvykle Mini-ITX modely, což znamená, že ceny těchto karet se od doby uvedení na trh v podstatě vůbec neposunuly jako v případě RTX 3060 či RTX 3060 Ti.

Nakonec můžeme upozornit na to, že Igor Wallossek tu možná jen chybně interpretuje novou kartu GeForce RTX 3050 se 4 GB paměti , o které jsme mluvili později.

