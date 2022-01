Chystaná jádra AMD Zen 4 a Zen 4c už dostala podporu v Linuxu

Už Genoa budou mít zvýšený počet jader oproti dnešním modelům ze 64 na 96, a to díky dalším 8jádrovým čipletům. Kdežto Bergamo nabídnou až 128 jader Zen 4c, ovšem tyto procesory mají přijít na trh až v příštím roce. Malé písmeno c tu značí slovo cloud, neboť pro nasazení v cloudových systémech mají být Zen 4c optimalizovány.

V obou případech půjde o 5nm procesory, které využijí tu samou instrukční sadu a budou založeny i na stejné platformě, čili využijí i stejnou patici. Zásadní rozdíl ale bude v provedení samotných křemíkových čipů, neboť Genoa budou stále čipletové procesory s hlavním I/O jádrem, které je bude propojovat, ovšem Bergamo budou dle THW monolity, čili tu bude 128 jader v jednom čipu, a to tak zřejmě nebude žádný střízlík. Výměnou za to ale AMD z těchto procesorů dostane dle očekávání vyšší efektivitu i vyšší výkon na patici, přičemž my můžeme hádat (AMD nic takového nepotvrdilo), že AMD bude šetřit na paměti cache, která by mohla být značně redukována, anebo snad umístěna na samostatný čip v podobě V-Cache? To se teprve uvidí.