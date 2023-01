Čína otestovala "Hyperloop", kapsle v životní velikosti jela 50 km/h

Není to ani čtvrt roku, co v Číně otestovali rychlovlak T-Flight , který se má v budoucnu pohybovat ve vakuových tunelech rychlostí až 1000 km/h. Tehdy se povedlo dosáhnout rychlosti 130 km/h na krátké 2km testovací trati v Datongu v provincii Šan-si. Nyní zde China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC) vyzkoušela kapsli v životní velikosti, ve které by se v budoucnu měli přepravovat pasažéři. V tomto případě se ale nejelo moc rychle.

Kapsle se pohybovala rychlostí nanejvýš 50 km/h a při testu ujela jen 210 metrů, takže šlo především o ověření konceptu. Testy byly několikrát opakovány, pokaždé s úspěchem. Během několika následujících let by se trať měla prodloužit na 60 km, celý proces bude rozdělen na tři fáze. Kdy se ale začne opravdu jezdit i s pasažéry v ostrém provozu, to ukáže až čas.