Čína se stejně jako NASA pokusí přesměrovat asteroid

NASA DART už je tak na cestě a jejím úkolem je prostě co největší dopadovou rychlostí vrazit do menšího asteroidu, cca 160metrového "měsíce" asteroidu Didymos, jemuž se přezdívá Didymoon, správně se však už jmenuje Dimorphos. DART tak představuje v podstatě jeden asi 500kilogramový projektil, který má dopadnout rychlostí kolem 6,6 km/s.

sonda NASA DART (Double Asteroid Redirection Test)

Na 24. dubna se v Číně slaví tzv. kosmický den a právě během něj ohlásila Čínská národní vesmírná agentura (CNSA), že se pokusí o vlastní "srážku s asteroidem" ve snaze ověřit, zda takový způsob může být využit pro odklonění tělesa v případě, že bude hrozit jeho ničivá srážka se Zemí.

CNSA má přitom jako dlouhodobý cíl vybudovat celý systém, který bude pátrat po potenciálně nebezpečných tělesech a případně planetu před nimi chránit. Ostatně bez včasného varování by byl pokus o odklonění asteroidu či komety z původní dráhy už zbytečný. Čína se přitom ještě nerozhodla, jaké způsoby obrany by mohla a chtěla využívat. Nicméně CNSA oznámila, že nejpozději 24. dubna roku 2025 odstartuje sonda, která bude mít za úkol stejně jako DART odklonit některý ze známých asteroidů z jeho dráhy.

Otázka však je, zda bude Čína chtít použít stejný způsob, čili prostě kinetickou energii dopadu rychle letícího hmotného tělesa. Vedle toho se totiž nabízí ještě třeba blízká jaderná exploze, což by byl jistě zvláště zajímavý pokud. Vědci se totiž zatím nebyli schopni zcela shodnout na tom, co by taková exploze mohla s asteroidem udělat, ovšem zde pochopitelně záleží i na tom, co si od toho máme slibovat. Pokud jde totiž o odklonění tělesa z jeho dráhy, je to něco zcela jiného než pokus o jeho zničení těsně před srážkou se Zemí. Nicméně CNSA se zřejmě chystá provést to samé co NASA, neboť její zástupce mluví o tom, že nejpraktičtější bude do asteroidu vrazit a změnit jeho kurs.

Zatím se tedy nedozvídáme vůbec nic dalšího o specifikách ohlášené čínské mise a možná že v samotné CNSA nejsou rozhodnuti, ostatně agentura uvedla, že tato mise je zatím jen ve fázi plánování. Nicméně proběhnout by skutečně měla, neboť už dostala od vedení zelenou.

DART už je mezitím na cestě, a to díky raketě SpaceX Falcon 9, která odstartovala z Vanderbergovy základny v Kalifornii a jak ukazuje infografika, veze si s sebou ještě něco jiného. Jde o sice LICIACube (Light Italian Cubesat for Imaging of Asteroids) od italské vesmírné agentury ASI, čili smallsat, který se zatím poveze na palubě DART. Až nedlouho před srážkou během konce září tohoto roku se od sondy oddělí, aby ji poté mohl sledovat a vyslat o tom na Zemi záznam.