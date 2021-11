NASA DART odstartovala, jak vrazí do asteroidu?

Jak dobře víme, NASA DART představuje úvodní část celé snahy prozkoumat naše možnosti obrany proti asteroidům či snad kometám, které představují nebezpečí pro Zemi. Samozřejmě nemusí jít rovnou o život ohrožující asteroid, neboť i relativně malé těleso by dokázalo napáchat velké škody ve stylu ruské rulety.

Pokud by tedy astronomové zjistili, že se takové blíží a s velkou pravděpodobností Zemi zasáhne, mohli bychom mu v ústrety vyslat celou sérii projektilů jako DART, které by při včasném zásahu měly ovlivnit jeho dráhu tak, aby se Zemi vyhnulo.

DART je tak v podstatě velice jednoduchá mise a nyní se po této sondě chce v podstatě jen to, aby plně zasáhla binární asteroid Didymos a konkrétně jeho menší část zvanou Didymoon (oficiálně však Dimorphos). Až poté se bude sledovat, zda byla nějakým způsobem tato minisoustava ovlivněna a přesněji půjde o sledování změn ve vzájemné oběžné dráze těchto těles.

Sonda DART s hmotností asi 500 kg by tak měla vrazit do malého cca 160metrového tělesa rychlostí kolem 6,6 km/s, čili dopadová energie rozhodně není zanedbatelná. NASA pak bude ze Země sledovat, jaký měla vliv, přičemž původně měla tuto práci zastat sonda AIM vyslaná ve spolupráci s ESA, ale ta se rozhodla tuto misi nefinancovat . Nicméně tu máme náhradní evropskou misi Hera , ovšem tato sonda dorazí k cíli dle plánu až v roce 2026. Náraz DART už tak neuvidí, ale bude se moci podívat na následky srážky, což by mělo být snížení oběžné dráhy malého asteroidu tím, že do něj DART vrazí v protisměru jeho oběhu.

DART už je tak na cestě, a to díky raketě SpaceX Falcon 9, která odstartovala z Vanderbergovy základny v Kalifornii a jak ukazuje infografika, je tu přece jen ještě něco jiného, a sice LICIACube (Light Italian Cubesat for Imaging of Asteroids) od italské vesmírné agentury ASI. Jde o smallsat, který se poveze na palubě DART a nedlouho před srážkou (konec září 2022) se oddělí, aby ji poté mohl sledovat a vyslat o tom na Zemi záznam.





Samotná DART také asi za týden zapne svůj Didymos Reconnaissance and Asteroid Camera for Optical navigation (DRACO) a začne také vysílat zpět obraz ze svého letu vesmírem, nicméně jak už název tohoto zařízení říká, jde především o navigační přístroj.



Ceny souvisejících / podobných produktů: