Čína spěchá, 7nm proces v SMIC odstartuje ve 4. čtvrtletí, poté bude vylepšen

Pro společnost Huawei je naprosto nezbytné mít k dispozic alespoň 7nm proces, bez nějž by ve světě telekomunikací 5G nebyla konkurenceschopná, respektive by do něj ani nemohla patřit. USA se přitom aktuálně snaží o to, aby TSMC ukončilo spolupráci s HiSilicon, čili prostředníkem, přes nějž Huawei získává na Tchaj-wanu vyrobené čipy a hrozba je to přitom velice reálná.