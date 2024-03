Čína zase vepředu, IM Motors přichází se 130kWh solid-state akumulátorem

solid-state baterie. NIO otestovalo svou semi-solid-state IM Motors, který patří pod koncern SAIC. Tato společnost představila elektrický sedan L6, který má v nabídce klasické akumulátory Li-Ion NMC s 90 nebo 100 kWh od společnosti CATL. Dostane ale také solid-state akumulátor, který by se měl pochlubit hodnotou 130 kWh. Ten by dle nynějších informací měl zajistit 1000km dojezd dle velmi optimistické čínské normy CLTC, nicméně podle evropské WLTP by to mělo být mnohem reálnějších cca 800 km.

V oblasti akumulátorů slýcháváme o novinkách zejména z Číny. Tam už vesele prodávají auta se sodíkovými akumulátory a pomalu uvádějí i lithiové akumulátory s pevným elektrolytem, tzv.. NIO otestovalo svou semi-solid-state 150kWh variantu na konci loňského roku, přičemž dosáhlo dojezdu 1044 km. Nyní tu máme, který patří pod koncern SAIC. Tato společnost představila elektrický sedan L6, který má v nabídce klasické akumulátory Li-Ion NMC s 90 nebo 100 kWh od společnosti CATL. Dostane ale také solid-state akumulátor, který by se měl pochlubit hodnotou. Ten by dle nynějších informací měl zajistit 1000km dojezd dle velmi optimistické čínské normy CLTC, nicméně podle evropské WLTP by to mělo být mnohem reálnějších cca 800 km.

Mluví se o tom, že detaily o nové generaci akumulátorů a připravovaných následujících generacích solid-state variant by měly být zveřejněny 8. dubna. Nový typ akumulátoru pracuje na 900V architektuře a měl by umožňovat ultrarychlé nabíjení. Bohužel dosavadní informace o novince jsou docela skoupé, takže neznáme ani rychlost nabíjení a ani energetickou hustotu. Vzhledem k tomu, že se sem ale vejde o 30 % více energie než v případě NMC, dá se očekávat, že by mohly překonávat 300 Wh/kg. Výrobce akumulátoru zatím nebyl zveřejněn, nicméně se předpokládá, že by mohlo jít o společnost QingTao, se kterou SAIC navázal spolupráci v létě roku 2022. Mluví se o tom, že L6 by mohl přijít i do Evropy, a to od příštího roku.