Číňan na svém těle pašoval 160 procesorů Intelu i telefony

Pašerák procesorů a telefonů byl zadržen minulý týden 9. března, když se pokusil projít přístavem Gongbei (Macau) západně od Hong Kongu s celkem 160 procesory Intel a 16 skládacími telefony neuvedené značky, které měl připevněny na svém těle. Šlo přitom o různé procesory Core patřící do 11. i nejnovější 12. generace, čili Rocket Lake a Alder Lake.

Nejde tak o rekordmana mezi pašeráky procesorů, ostatně už loni se objevil případ, kdy jednotlivec podobným způsobem převážel či spíše přenášel 256 procesorů Intel , což ale byly v té době ještě menší modely pro starší patice, ovšem i tehdy šlo o linku Hong Kong - Macau. Oproti nim jsou moderní Alder Lake výrazně větší a nesmíme zapomínat také na oněch 16 mobilních telefonů, takže objem o mohl být ve výsledku velice podobný.

Čínští pašeráci snažící se schovávat procesory přímo na svém těle také asi nemají moc v lásce procesory AMD, což je vcelku pochopitelné. Ty mají na rozdíl od Intelu (pokud jde o desktopové procesory) piny, které se mohou snadno ohnout či rovnou ulomit takže pokud by se je někdo snažil takto pašovat, musel by je dobře zabalit. A to by samozřejmě znamenalo, že jich najednou ve stejném objemu propašuje mnohem méně než procesorů Intel. Ale třeba se to změní poté, co i AMD v rámci patice AM5 přejde od PGA k LGA a bude mít rovněž jako Intel fyzicky odolnější procesory bez pinů.

