Cinebench R20: Alder Lake dohání Zen 3, ovšem AMD je mnohem efektivnější

Lze říci, že Intel si v podstatě připravil půdu pod nohama, aby mohl na trh dostat Alder Lake-S s takovou spotřebou, jaká se nám tu rýsuje. Jde pochopitelně o vývoj posledních generací 14nm procesorů s jádry Skylake, které se snažily zachytit nástup konkurence postupným přidáváním jader, což pochopitelně při zachování stejné mikroarchitektury i výrobního procesu nevyhnutelně způsobilo výrazný růst reálné spotřeby v zátěži.

Intel se přitom snažil tvářit, že spotřebu procesorů drží na uzdě a tvrdošíjně trval na svém označení TDP, které pak už jen zvýšil z 95 na 125 W, ale jen v případě odemknutých procesorů K a KF, zatímco zbytek procesorů si zachoval svých 65 a 35 W. S rostoucím počtem jader tak klesaly jejich takty a ještě více vzrostl význam dlouhodobě udržitelných turbo taktů, jež zajistili především výrobci základních desek. Uživatelé tak mohli na spotřebu blízkou hodnotám TDP zapomenout, samozřejmě pokud chtěli mít výkon, jaký byl všude kolem prezentován a nyní na TDP už zapomněl i sám Intel, který aktualizoval své definice spotřeby procesorů Alder Lake-S

Na PL1/TDP tak můžeme rovnou už zapomenout, neboť nové procesory budou pracovat rovnou na PL2 (až 241 W), pokud jim to umožní chlazení a napájecí systém. Nabízí se tak otázka efektivity Alder Lake-S oproti Ryzen 5000 (Zen 3), kterou se snaží odhalit tabulka zveřejněná na r/hardware

Model Generace, jádra, takty @88W @125W @142W @125/251W @241W Rozdíl i9-12900K ADL, 8C+8c/24T, 3,2/5,2 GHz - 7492 - - 10180 +36% i7-12700K ADL, 8C+4c/20T, 3,6/5,0 GHz - 6689 - - 8677 +30% i5-12600K ADL, 6C+4c/16T, 3,7/4,9 GHz - 5953 - - 6551 +10% R9 5950X Zen 3, 16C/32T, 3,4/4,9 GHz 7982 - 10435 - - +31% R9 5900X Zen 3, 12C/24T, 3,7/4,8 GHz 7659 - 8545 - - +12% R7 5800X Zen 3, 8C/16T, 3,8/4,7 GHz 5643 - 6046 - - +7% R5 5600X Zen 3, 6C/12T, 3,7/4,6 GHz 4569 - - - - - i9-11900K RKL, 8C/16T, 3,5/5,3 GHz - 4817 - 6010 - +25% i7-11700K RKL, 8C/16T, 3,6/5,0 GHz - 4584 - - - - i5-11600K RKL, 6C/12T, 3,9/4,9 GHz - 3929 - 4336 - +10%

Jde tu o výkon v Cinebench R20 a to, jak se zvýší v případě ADL-S na 125 a až 241 W v porovnání se Zen 3 na 88 a 142 W a máme tu i staré RKL-S na 125 a 251 W.

Z výsledků vyplývá, že ADL-S dokáží nášup energie využít efektivněji než RKL-S, ovšem co se týče plného vícevláknového výkonu, na Zen 3 nedosáhnou. Při plném výkonu se sice dotahují i na 16jádrové AMD, ale to si přitom vystačí s limitem spotřeby, který je o 100 W níže a platí to i pro srovnání na 88 W (AMD) a 125 W (Intel).



