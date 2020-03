Čínská společnost SMIC začne ještě letos s výrobou 7nm čipů

Před pár lety se z čela peletonu výrobců počítačových čipů stáhla společnost GlobalFoundries , když oznámila, že přerušuje vývoj 7nm procesu a odkládá jej na neurčito. CEO Tom Caulfield se přitom vyjádřil v tom smyslu, že 7nm technologie bude drahá, takže nebude určena pro každého, a tak jeho GloFo raději zatím zůstane na 14nm a 12nm procesech, které bude dále rozvíjet, což se i stalo.

Jenomže co se týče 7nm procesu, dle informací firmy TSMC se rozhodně nepotvrdilo, že by o něj byl malý zájem. Právě naopak, firmy se perou o dostupné výrobní kapacity a AMD se může těšit na to, až Apple uvolní kapacitu přechodem na 5nm proces. Zkrátka a dobře, v tomto ohledu se očekávání firmy GloFo nenaplnilo a ve skutečnosti je situace zcela opačná.

Dalo by se říci, že rozhodnutím firmy GloFo byla společnost AMD poškozena, neboť nyní by se mohla těšit z výrazně vyšších výrobních kapacit, k nimž by ji vázal o řadu let dříve podepsaný Wafer Agreement. Nicméně právě díky tomu má AMD už konečně volné ruce a může se volně a bez hrozby sankcí rozhodovat, u koho si své nejmodernější čipy nechá vyrábět.

Třetí firmou v pořadí, která zavede 7nm proces, by tak měla být čínská jednička v oboru, Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC). Mluvíme zde ale samozřejmě jen o udávaném rozlišení daného procesu, ne o celkové kvalitě, výkonu, apod. Zkrátka není 7 nm jako 7 nm.

Dr. Liang Mengsong (co-CEO SMIC) udává, že 7nm proces je nástupce staršího 14nm procesu a nabídne o 20 % vyšší výkon a o 57 % nižší spotřebu. Stejně složitý čip pak bude o 55 - 63 % menší, takže hustota tranzistorů by měla být více než dvojnásobná. Ve SMIC přitom odstartovala 14nm výroba až koncem předchozího roku, takže přechod na 7nm proces má trvat přibližně jen rok. SMIC jej označuje za první generaci (N+1) a vyvíjí už také druhou generaci (N+2), ovšem ani jedna z nich nebude založena na EUV.

Zajímavé je také srovnání výdajů firmy s tržbami. Její roční tržby totiž dosáhly cca 3,4 miliard dolarů (2018), a přitom mají letos kapitálové výdaje SMIC činit 3,1 miliard dolarů.

