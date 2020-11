Čínskému výrobci čipů HSMC dle exředitele došly peníze, budoucnost je nejistá

Southern China Morning Post. Společnost HSMC jsme zmínili jako jednu z těch , které se snaží rozvíjet s využitím cizích zkušených pracovníků, jež láká především z tchaj-wanského TSMC na výrazně vyšší platy. Zvláště TSMC tak jistě bude ráda za to, že zrovna HSMC jí už talenty v dohledné době přetahovat nebude, neboť dle bývalého výkonného ředitele této firmě došly finanční prostředky, jak uvádí EE Times

HSMC přitom měla smělé plány do budoucna čítající také stavbu nové továrny za cca 20 miliard dolarů, ale to asi platilo jen do té doby, než čínská vláda v tomto roce oznámila, že bude sama nadále podporovat už jen největší a nejlepší firmy v daném oboru, což konkrétně znamená dvě: SMIC (Semiconductor Manufacturing International Co.) a Hua Hong.

S tím tak investoři zrovna nepočítali, jak uvádí bývalý výkonný ředitel HSMC, Čchiang Šang-ji. Plán na výstavbu velké a drahé továrny po sobě zanechal i dluhy a investorům dle ex-CEO poté jednoduše došly peníze. Šang-ji tak už ve své pozici skončil a nyní už je zpět doma v Kalifornii, přičemž dříve pracoval právě v TSMC, a to jako ředitel výzkumu a vývoje, než v předchozím roce vstoupil do vedení HSMC.



Nyní však Čchiang Šang-ji popisuje svou novou zkušenost zkrátka jako noční můru, kterou lze jinak jen těžko vykreslit pomocí několika slov, jak uvedl pro Southern China Morning Post. HSMC tak měla smělé plány od svého založení v roce 2017, přičemž její 20miliardová továrna měla původně letos už stát a vyrábět čipy nejdříve pomocí 14nm a pak od roku 2021 pomocí 7nm technologie, kterou by si vyvinula sama pro sebe se záměrem později přeskočit konkurenční SMIC i Hua Hong na domácí půdě. Je tak vcelku zřejmé, proč ex-CEO mluví o noční můře.

Nyní byla HSMC převzata lokální vládou v provincii Hubei a co s ní bude dál, to se teprve ukáže.

