Čínský CATL má připraveny akumulátory pro EV s 16letou výdrží

CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.), která některé z těchto článků vyvíjí, je největším producentům akumulátorů pro EV a server Zhruba před měsícem jsme hovořili o tom, že automobilka Tesla chystá nové typy akumulátorů. Hovořilo se o levnějších variantách, přípravě bezkobaltových článků i "milionových" akumulátorů, které mají vydržet na milion mil (1,6 milionu kilometrů). Dost často se v souvislosti s tím zmiňovala čínská společnost Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), která některé z těchto článků vyvíjí, je největším producentům akumulátorů pro EV a server Bloomberg udělal rozhovor s jejím ředitelem, 52letým Zengem Yuqunem. Ten se nechal slyšet, že milionový akumulátor je připraven k produkci.

Dle jeho slov má vydržet na 16 let provozu a postačit na ujetí dokonce 2 milionů km (1,24 milionů mil). Pro srovnání, automobilky na dnešní akumulátory v elektromobilech dávají obvykle záruku na 150 tisíc km po dobu 8 let (někdy i 200 tisíc km a 10 let). Většinou je stanoveno, že po tyto km nebo dobu si zachovají 80 % původní kapacity (v některých případech jen 70 %). Takže i kdyby byla realita nových akumulátorů CATLu třetinová, pořád by šlo o násobný nárůst.



Desetinásobná výdrž v počtu kilometrů by tak byla doslova revolucí, která by smazala hlavní nevýhodu starších EV, velmi nákladnou výměnu akumulátoru v ceně samotného ojetého vozu. Zeng Yuqun se nechal slyšet, že tento akumulátor bude zhruba o 10 % dražší než nynější běžné akumulátory, ale to je vzhledem k jeho udávané výdrži přijatelné. Otázkou je, jak se bude cena vyvíjet v čase (dosud ceny akumulátorů i navzdory zvyšujícím se cenám některých materiálů pořád jen a jen klesají). Ředitel společnosti CATL dále řekl, že koronavirová pandemie sice snížila prodeje vozů v tomto roce, ale očekává opětovný nárůst od počátku příštího roku.

Jedním z partnerů je již zmíněná Tesla, která má s firmou CATL 2letou smlouvu. Mezi další velké zákazníky patří i BMW a Toyota, nicméně spolupráci navázala i s Audi a Porsche. Zeng Yuqun řekl, že nové akumulátory jsou připraveny, produkce může začít a jen stačí si je objednat.



CATL také začal s výstavbou továrny na akumulátory v Německu a nevylučuje, že by někdy mohl nějakou továrnu postavit i v USA. To ale zatím není v plánu. Tak uvidíme, kdy se tyto akumulátory poprvé objeví v nějakém voze. Představeny měly být na Tesla Battery Day 2020, který se měl původně uskutečnit na jaře, ale i kvůli koronavirové pandemii se několikrát odsunul. Nyní to vypadá, že by se měl konat ještě v červnu, ale není vyloučeno, že dojde k dalšímu posunutí. Každopádně zde hovoříme spíše o řádu týdnů nebo měsíců než desítek let.

