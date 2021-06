Čínský meteorologický satelit Fengyun-4B byl vynesen na oběžnou dráhu

Čínská družice nazvaná Fengyun-4B byla na oběžnou dráhu Země vynesena pomocí rakety Dlouhý pochod 3B z kosmického střediska Si-čchang nacházejícího se v jihozápadní Číně ve středu 2. června 2021. Tento nový satelit se vydá na geostacionární oběžnou dráhu, tedy takovou dráhu, na níž se pozorovatelům na Zemi jeví těleso jako nehybné, ve skutečnosti se však pohybuje v rovině rovníku stejnou úhlovou rychlostí jako Země. Fengyun-4B se připojí k síti geostacionárních a polárních družic Fengyun, přičemž první testovací satelit z této série byl vynesen už v roce 1988.

Družice Fengyun-4B má sloužit především k lepší a přesnější analýze meteorologických jevů a ke krátkodobé předpovědi počasí. Pomáhat má také při varování před náhlými přírodními katastrofami nebo při monitorování životního prostředí z hlediska ekologie a také sledování kosmického prostředí.

V roce 2016 Čína vynesla do vesmíru předchozí družici v sérii - Fengyun-4A. Ta byla použita například ke snímání Země a Měsíce během čínských lunárních letů. V poslední době se Čína velmi aktivně zapojuje do kosmických misí a průzkumu vesmíru, v květnu dosedl na povrch Marsu čínský průzkumný rover a pořídil první fotografie . Velké pozdvižení způsobila také čínská raketa, která vynesla hlavní modul nové kosmické stanice a poté se nekontrolovaně zřítila do zemské atmosféry a nakonec do Indického oceánu.