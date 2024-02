Čínský SMIC údajně připravuje linky pro 5nm výrobu pro Huawei

5nm proces. Proslýchalo se, že takový typ výroby má využívat už V případě Číny jsou informace mnohdy docela nejasné a zatím pořádně nevíme, kterého výrobního procesu jsou vlastně jejich linky schopny. Zatímco procesor Kirin 9000S od Huawei by měl být vyrábět 7nm procesem a Čína tak navzdory sankcím udělala nemalé pokroky kupředu, otázkou je. Proslýchalo se, že takový typ výroby má využívat už procesor Kirin 9006C . Nyní se objevují zprávy, že se tento proces teprve jen chystá.

Postarat se o něj má čínský výrobce čipů SMIC, který dělá nemalé pokroky, nicméně jeho 5nm výroba by nadále měla být jen vylepšením stávajících litografických procesů DUV a nikoli EUV. Předpokládá se tak, že výtěžnost nebude z nejvyšších, což negativně ovlivní cenu, na druhou stranu by to mohlo pozitivně ovlivnit výkony procesorů v oblasti efektivity (lepší poměr výkonu a spotřeby). Spekuluje se o tom, že by mohlo jít o procesor Kirin 9010 pro novou řadu telefonů Huawei P70. Jak to bude, to ukáže až budoucnost (a ani tam není jasné, co vše se vlastně dozvíme).