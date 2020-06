Čínský SMIC získal dalších 2,8 mld. USD, jakou výtěžnost má jeho 14nm proces?

Na schopnosti firmy Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) bude do budoucna spoléhat především dvojice společností HiSilicon a Huawei, které ztrácejí své pozice u tchaj-wanské TSMC. Problém je, že jejich domovská SMIC není ani vzdáleně na stejné technologické úrovni, takže pokud se Huawei rozhodně takto osamostatnit (nebo spíše bude osamostatněn), znamená to, že bude právě z technologického hlediska ve značné nevýhodě.

Nyní si SMIC u svých investorů v Šanghaji zajistil další přísun kapitálu ve výši 20 miliard juanů , čili 2,8 miliard dolarů, přičemž to jsou další finanční prostředky vedle 2,2 miliard dolarů od státu , o nichž jsme se dozvěděli minulý měsíc. Tyto prostředky půjdou do vývoje a výroby samotné a jistě budou velice potřebné, pokud má SMIC uspokojit nároky firmy Huawei a ještě letos rozjet výrobu 7nm procesem, jak bylo slíbeno.

Jak je ale na tom SMIC právě z technologického hlediska v porovnání s vedoucími firmami v oboru, čili s TSMC a Samsungem? Obvykle se prostě uvádí, že je o celé generace pozadu, což je zřejmé. SMIC dnes dokáže vyrábět přinejlepším 14nm FinFET čipy, zatímco TSMC a Samsung už zvládnou výrobu pomocí 5nm procesu a už od 7nm procesu dokáží využívat extrémní ultrafialovou litografii (EUVL).

Na toto téma se zaměřil server TechNode , který využívá informace japonské Nomura Holdings, dle nichž je SMIC sice schopen vyrábět 14nm čipy, ovšem celých sedm z deseti se v průměru řadí mezi zmetky. Dle čínského Caixin tak může trvat další rok až dva, než se SMIC na svém 14nm procesu dostane na přijatelnou úroveň výtěžnosti, ale my zase nesmíme zapomínat na podporu čínské vlády, která může leccos usnadnit, i když spíše jen z finančního hlediska.

Nicméně dle tchaj-wanské společnosti Trendforce (viz TechNode ), kterou můžeme v tomto ohledu považovat za velice dobře informovanou, nebude mít HiSilicon/Huawei právě kvůli nízké výtěžnosti 14nm procesu SMIC jinou možnost, než spoléhat právě na moderní technologie firmy TSMC, pokud to bude možné.

Nesmíme zapomenout ani na to, že i SMIC se může snadno dostat do hledáčku amerických úřadů, a to právě kvůli vztahům s firmou Huawei, jak uvádí Alex Capri (senior fellow, National University of Singapore Business School). To by nejspíše znamenalo zákaz dodávek výrobních zařízení od amerických firem, bez nichž se výroba rozšiřuje těžko.

Není tak divu, že Guo Ping (aktuální předseda společnosti Huawei) označil květnové restrikce ohlášené Američany za velice závažné. Dle nich by Huawei nemohlo získávat SoC od TSMC, rádiové čipy od Win Semiconductors a paměťové čipy od Samsungu, takže pokud daná omezení vstoupí v platnost, bude to pro Huawei znamenat katastrofu. Firma ale stále věří, že najde cestu.

