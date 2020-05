Čína investuje dalších 2,2 mld. USD do SMIC, TSMC už nebere zakázky od Huawei

O čínské společnosti SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation) toho bylo v posledních týdnech napsáno mnoho a jistě o ní ještě uslyšíme. Je už totiž jasné, že jde o hlavní želízko v ohni, na které bude spoléhat především Huawei, ale jistě i další čínské firmy, kterým může být znemožněno využívat moderní výrobní kapacity tchaj-wanské TSMC.

Zvláště dvě nedávné zprávy naznačují, jak to všechno bude. Ve SMIC se jednak začaly vyrábět už první 14nm čipy pro HiSilicon/Huawei TSMC ohlásila plánovanou výstavbu továrny pro 5nm čipy v Arizoně. Čili tlak Američanů byl úspěšný, TSMC se přiklání k USA a trhá své vazby s firmami z pevninské Číny, čemuž odpovídají i nejnovější informace pro tuto aktualitu.

Čínská vláda se tak dle The South China Morning Post rozhodla do SMIC nalít další balík peněz, a to konkrétně 2,2 miliardy dolarů. Lze odhadnout, že tyto prostředky budou vynaloženy především na vývoj a rozjetí výroby pomocí nových procesů a zvláště pak může jít o 7nm technologii, se kterou chce SMIC začít ještě letos. Bez 7nm totiž není ani 5G.

A pak tu máme zprávu od Nikkei Asian Review , dle níž už TSMC od HiSilicon/Huawei nepřijímá žádné nové objednávky na výrobu čipů a v pátek Americké ministerstvo obchodu oznámilo nová omezení, která mají zabránit firmě Huawei využívat americké technologie a software pro výrobu svých čipů v zahraničí a obcházet omezení stanovená pro americký export.

Nyní je otázka, do kdy bude TSMC pro Huawei ještě vyrábět, ale to bychom museli mít přehled o již provedených objednávkách. Nikkei uvádí, že TSMC by mohla poslední čipy dodat někdy v polovině září, což by víceméně odpovídalo snaze Číny ještě více uspíšit nástup nového procesu ve SMIC.

Co se týče nových omezení amerického ministerstva, ta stanovují, že veškeré firmy (i cizí), které využívají americké technologie, výrobní nástroje, IP či software pro design čipů, musí získat exportní licenci, aby mohly prodávat své produkty firmě Huawei, nebo jedné z jejích 114 přidružených společností.

Cesty Huawei a TSMC se tak mohou během několika měsíců zcela rozejít, což by ale znamenalo, že tchaj-wanská firma ztratí druhého největšího zákazníka hned po firmě Apple. Dle Bernstein Research tvořily zakázky Huawei až pětinu tržeb firmy TSMC a nyní bude záležet na tom, jak rychle budou volné kapacity zaplněny. Z našeho pohledu by to nemuselo být tak obtížné, ostatně TSMC vyrábí i pro AMD a NVIDII a hlad těchto firem po výrobních kapacitách je obrovský. Nicméně přesto se očekává, že tržby TSMC budou odchodem Huawei poznamenány. SMIC mezitím plánuje, že svou výrobní kapacitu šesti tisíc 14nm waferů měsíčně brzy navýší na cca šestinásobek.

Ceny souvisejících / podobných produktů: