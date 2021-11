Čínský SMIC ztrácí vedoucí pracovníky, nejspíše kvůli americkému embargu

Semiconductor Manufacturing International Co. (SMIC) tak zrovna tento týden opustili již čtyři vysoce postavení pracovníci, kteří se řadili do představenstva firmy. Výroba čipů přitom zažívá boom, firmy nestíhají vyrábět a mohutně investují, takže se nedá říci, že by tu nebyla perspektiva. Jenomže pro SMIC je to poněkud jiné.

Dobře víme, že SMIC se ocitl na černé listině americké vlády , což jednoduše znamená, že nemá přístup k novým americkým technologiím a ani k podpoře. Firma se tak musí spoléhat na starší či prostě jiné (vlastní) technologie a z jejího už dávno ohlášeného přechodu na 7nm výrobní proces nezbylo v podstatě nic.

SMIC tak sice staví nové továrny, ale přinejlepším pro 28nm proces, pro nějž může využívat už i domácí technologie a stroje, zatímco výroba modernějšími technologiemi tu neprobíhá ve významném měřítku, což by bez amerických restrikcí mohla už více než rok.

Čemu jinému tak přičíst to, že tento týden rezignovali již čtyři členové představenstva ? Je to krom jiných konkrétně a především co-CEO Liang Mong-Song (dříve TSMC a Samsung) a vicepředseda Chiang Shang-Yi (dříve šéf vývoje v TSMC), přičemž Zhou Zixue už ze své pozice předsedy SMIC odešel před dvěma měsíci

Jako obvykle můžeme pochybovat o tom, že uváděné důvody rezignací jsou skutečně sdělovány se vší upřímností, například Chiang Shang-Ui sděluje, že chce trávit více času s rodinou a jiní prostě sdělují, že se chtějí zaměřit na jiný byznys.

Zvláště pak ztráta bývalého šéfa vývoje firmy TSMC bije do očí, neboť ten byl minulý rok přijat firmou SMIC se vším nadšením s tím, že jí pomůže s vývojem dalších technologií jdoucích za hranici 10 nm. Jeho hlavní strategií ale měl být vývoj pokročilých způsobů pouzdření, neboť už tehdy bylo zřejmé, že SMIC může na EUV v nejbližší době zapomenout, což samozřejmě stále platí.

Je tak pravděpodobné, že lidé přijati v době, kdy měla firma SMIC nakročeno k prudkému tempu vývoje, nyní v ní prostě nevidí žádnou perspektivu, což je patrné právě i na plánech výstavby továren na výrobu pomocí již zastaralých technologií, zatímco o 7nm procesu či jiném podobném se v poslední době nemluví.



Ceny souvisejících / podobných produktů: