Čínští Moore Threads přichází s výpočetní kartou MTT S4000, dosahuje 200 AI TOPS

USA sice zakázaly prodej nejvýkonnějších grafických karet Nvidia a AMD v Číně, nicméně výrobci to chtějí řešit např. ořezanými verzemi karet na hraně limitů ( GeForce RTX 4090 D ). Pravdou nicméně je, že se snaží i samotné čínské společnosti a jedním z dalších z dalších pokusů je výpočetní karta. Karty tohoto výrobce jsou známy poměrně slušným hrubým výkonem, ve hrách ale naprosto nenaplněným . O kolik lepší to bude v případě nasazení pro trénování AI, to se teprve uvidí. Víme např. to, že tato karta má architekturu MUSA 3. generace, nicméně s blíže neurčeným počtem jader.

Najdeme tu obrovskou 48GB paměť VRAM typu GDDR6, ta běží s ne zrovna nejrychlejšími 16Gbps čipy, což zajišťuje stále slušnou propustnost 768 GB/s (to je o trochu více než propustnost pamětí RTX 4080, na RTX 4090 ale nedosahuje). Karta je určena pro slot PCIe Gen 5. Má 4 grafické výstupy a zvládat má zpracování 96 Full HD streamů najednou.

Pokud jde o výpočetní výkon, ten má dosahovat 25 TFLOPS v FP32, což je zhruba někde mezi RTX 4060 Ti a RTX 4070. Je tedy vidět, že to rozhodně nebude náhradou za zakázané GeForce RTX 4090 a výkonnější výpočetní karty. Výrobce dále hovoří o výkonu 50 TFLOPS v TF32, 100 TFLOPS v FP16/BF16 a konečně se dostáváme k typickému formátu pro AI nasazení, INT8, kde slibuje výkon 200 TOPS. Znovu by bylo dobré pro kontext připomenout, jak jsou na tom např. karty Nvidie. GeForce RTX 4090 zde nabízí 661 TOPS (za předpokladu stejné metriky). Zajímavostí je i to, že karta má dvouslotové chlazení a napájena je přes konektor 12VHPWR. Výhodou čínského řešení má být kompatibilita s rozhraním Nvidia CUDA. Lépe řečeno, měly by umožňovat velmi snadnou migraci z CUDA na MUSA.