Citigroup: NVIDIA má jen desetiprocentní šanci na akvizici Armu

Britové tak váhají a chtějí pořádně přezkoumat dopady spojení firem NVIDIA a Arm, přičemž dříve se mluvilo spíše o investicích a o tom, zda NVIDIA bude přítomnost Armu v Británii dále posilovat, zatímco nyní už jde rovnou i o národní bezpečnost, jak uvedl ministr Oliver Dowden, který má na starosti také digitální záležitosti. Ten očekává, že dostane příslušnou zprávu do konce července a poté může nařídit ještě podrobnější zkoumání, pokud to nebude stačit.

Ze Citigroup se nyní ozývá , že šance firmy NVIDIA na zisk povolení k akvizici Armu aktuálně klesly, a to z 25 na 10 procent. Za tím ovšem nestojí ani tak vyjádření Dowdena, jako spíše to, že NVIDIA nedávno představila své nové serverové CPU Grace, které je založeno právě na architektuře ARM. Právě kvůli tomu se dle Citi šance postupně snižují, ale proč konkrétně?

To se nedozvíme, ale lze si domyslet, že je to právě kvůli záměru NVIDIE postavit svou budoucnost v důležitém serverovém a superpočítačovém světě na procesorech ARM. Z toho pak mohou vzniknout obavy, že NVIDIA by pak využila firmu Arm právě především pro svůj prospěch či že by snad i bránila případné konkurenci se prosadit s využitím stejné architektury. NVIDIA samozřejmě tvrdí, že by byznys obou společností striktně oddělila pomocí "firewallu", ale nikdo není povinen tomu bez výhrad věřit, neboť kdo a na základě čeho by pak měl posuzovat, že se NVIDIA nevychýlila ze slíbeného kurzu?



K plánované akvizici se vyjádřila také Bank of America, která je přesvědčena, že NVIDIA má stabilnější pozici ve stávající podobě, čili bez Armu, a to jako prodejce vlastních produktů, než jako firma, která i licencuje své technologie. To víceméně odpovídá i vyjádření Jensena Huanga , který v únorovém interview na CNBC prohlásil, že NVIDIA se stane obrovským podnikem nehledě na to, zda Arm nakonec získá, nebo ne. Své odhodlání k růstu na serverovém trhu tak NVIDIA nyní dokazuje právě představením procesorů Grace a plány na jejich nástupce. NVIDIA tak Arm v podstatě nepotřebuje.

