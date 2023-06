Citroën chce uvést lidové EV ë-C3 pod 25 tisíc EUR, bude trochu větší než Spring

Citroënu ë-C3. Každopádně bude-li chtít Citroën se svou novinkou uspět, a Volkswagen přijde s ID.2 za slíbenou cenu, bude muset jít francouzská automobilka s cenou výrazně dolů. ID.2 totiž podle slíbených specifikací převyšuje ë-C3 o třídu a ta je technicky spíše jen takovým přerostlým Springem od Dacie. Několik automobilek chce přinést na trh něco, co by mohlo mít alespoň trochu blízko k lidovému elektromobilu. Bohužel se zamýšlenými cenami okolo 25 tisíc EUR (cca 600 tisíc Kč) to zas tak lidové nebude, a to ať už se týká Volkswagenu ID.2 nebo nového. Každopádně bude-li chtít Citroën se svou novinkou uspět, a Volkswagen přijde s ID.2 za slíbenou cenu, bude muset jít francouzská automobilka s cenou výrazně dolů. ID.2 totiž podle slíbených specifikací převyšuje ë-C3 o třídu a ta je technicky spíše jen takovým přerostlým Springem od Dacie.

Svými rozměry 3981×1733×1586 mm má sice mnohem blíže k 4,05metrovému VW než 3,73metrové Dacii, s rozvorem 2540 mm je někde mezi nimi (Dacie 2,42 m, VW 2,6 m), ale zavazadlovým prostorem 315 litrů je navzdory svým rozměrům podobná spíše Springu (290 litrů) než VW (490 litrů). Překvapením je vysoká hmotnost 1302 kg (Spring jen 975 kg). Kdyby za to mohla velká baterka, dalo by se to i omluvit, jenže ta má jen 29,2 kWh (Spring 26,8 kWh). Kde Citroën přišel na 320km dojezd, těžko říci. Možná jde o ten městský (Spring 310 km), ale těžko ten kombinovaný, který bude spíše někde kolem 200 km (Spring 220 km). Baterie je navíc chlazená jen vzduchem, takže nemůžeme očekávat nějaký pokročilejší teplotní management a při tak malé velikosti a krátkém dojezdu na tom nejspíš nebude dobře asi ani životnost. DC nabíjení zvládne nabít akumulátor z 10 na 80 % za 57 minut, což není příliš rychlé.

Vůz pohání elektromotor s permanentním magnetem o max. výkonu 42 kW (57 koní) a točivý moment 143 Nm. Pro zajímavost, nový Spring už má 48 kW, ale nižších 113 Nm. Akcelerace z 0 na 60 km/h se má odehrát za 6,8 sekundy, což příliš nenadchne a od elektromobilu bychom čekali asi lepší výsledek díky očekávanému průběhu výkonu (elektromotory mají obvykle nejprve konstantní moment a lineárně rostoucí výkon, od určité poměrně nízké rychlosti pak konstantní max. výkon). Pro představu, litrové přeplňované tříválce (cca 70 kW) na to potřebují obvykle okolo 4,5-5,5 sekundy, atmosférický 50kW litr to dá např. v případě Hyundai i10 za 6,2 sekundy. Max. rychlost je omezena na pouhých 107 km/h, tedy ještě méně než v případě Springu, který je omezen na 125 km/h. Vůz má vepředu kotoučové brzy, vzadu bubnové a obouvá pneumatiky 195/65 R15.

Auto bude k dispozici ve 4 barvách (bílá, oranžová, světle a tmavě šedá), případně v 9 různých dvoutónových kombinacích. Pokud jde o Indii, tak tam už má ë-C3 i ceník (odtud máme i technické údaje) a je za 1,725 mil. rupií, což je v kurzovém přepočtu necelých 460 tisíc Kč.