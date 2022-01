Co bude po Intel Sapphire Rapids? Prý až 144 jader Lion Cove v roce 2025

Sapphire Rapids (SPR) mají opozdit. Mluví se totiž až o září a to už je doba, kdy by mohly být pomalu aktuální i 96jádrové procesory EPYC Genoa generace Zen 4. Nyní už je zřejmé, že AMD dokáže vyslat procesorům Xeon generace Sapphire Rapids v ústrety své modely EPYC Milan-X, které budou vybaveny nevídanou kapacitou paměti cache. Naposledy jsme se dozvěděli, že AMD si dovolilo své EPYC zdražit , což může být spojeno i s tím, že se(SPR) mají opozdit. Mluví se totiž až o září a to už je doba, kdy by mohly být pomalu aktuální i 96jádrové procesory EPYC Genoa generace Zen 4.

Nevypadá to tak, že by měl Intel v případě serverových procesorů letos svého soupeře alespoň dohnat, ale co dalšího plánuje?

Sapphire Rapids s paměťmi typu HBM2e

Emerald Rapids. Následující informace je třeba brát s velkou rezervou, neboť sám Intel své plány ohledně budoucích serverových procesorů neprozradil, i když alespoň něco už přece jen uvedl a na TheNextPlatform si je doplnili s využitím spekulací a fám. Víme ale třeba to, že Intel plánuje 7nm procesory Granite Rapids tvořené dvěma hlavními čipy (nebo čtyřmi jako v SPR) a několika dalšími, ovšem ještě před tím by měly už dle neofic. informací nastoupit dosud neznámé

O nich můžeme uvažovat stejně jako o Raptor Lake, čili o vylepšené 10nm generaci s jádry Raptor Cove, jichž by ale mělo být už skutečně až 64 a ne pouze 56 jako v SPR. Počítat také máme s jednociferným nárůstem výkonu na takt, ale jinak půjde o menší evoluci platformy Eagle Stream, která bude společná i pro Sapphire Rapids.

Až poté by měly nastoupit 7nm procesory Granite Rapids, což by tak znamenalo, že Intel svůj 7nm proces (Intel 4) nevyužije pro serverové procesory hned, jak bude k dispozici, ale pro jiné produkty (mobilní CPU, grafiky?).

Nicméně díky novému procesu se bude moci výrazně zvýšit počet jader, a to na 120, přičemž nárůst výkonu na takt (IPC) je uváděn jako 35%, což by znamenalo skutečně obrovský nárůst výkonu na patici. Pokud bychom ale měli nějaké údaje brát s rezervou, pak je to právě IPC a také takty, respektive o tom můžeme uvažovat jako o stanoveném cíli, pokud už ne rovnou o něčem, co bylo vycucáno z palce.

Příslušná platforma Mountain Stream má také už konečně využívat 12 paměťových kanálů, díky čemuž v tomto ohledu Intel dožene AMD a jeho Genoa, ovšem na druhou stranu by mohl na rozdíl od AMD nabídnout už AVX-1024 a podporu PCIe 6.0.

Dovětkem platformy Mountain Stream pak mohou být procesory Diamond Rapids vybavené 144 jádry Lion Cove s dalším, ještě větším nárůstem IPC. Jde tu totiž už o proces Intel 3 (5nm) a za zmínku stojí i podpora pamětí DDR6. Jejich standard by měl být dokončen v roce 2024, čili rok 2025 je skutečně možné označit jako začátek jejich rozšiřování. Zda tomu tak opravdu bude, to už není vůbec jisté, stejně jako to, že po nástupu Sapphire Rapids půjde u Intelu vývoj jak po másle.



Ceny souvisejících / podobných produktů: